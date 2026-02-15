Зеленский объяснил, как Трамп может помочь остановить агрессию рф

Президент Владимир Зеленский назвал три ключевых шага, которые помогут Дональду Трампу остановить агрессию РФ и обеспечить стабильный мир для Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico, пишет УНН.

Детали

Глава государства убежден, что президент США должен действовать без оглядки на Кремль. Первоочередной задачей он считает предоставление Украине гарантий безопасности и разработку плана экономического восстановления.

Я думаю так... Он должен предоставить нам гарантии безопасности, сильные гарантии безопасности, без диалога с Путиным. Потому что это гарантии безопасности от Президента Соединенных Штатов - заявил Президент.

Следующим этапом должно стать прямое требование к кремлю прекратить огонь.

Позвонить Путину и сказать: "Смотри, ты должен остановиться там, где ты сейчас есть. Мы должны заморозить конфликт сейчас, а потом мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров и решим, как закончить эту войну - сказал Зеленский.

Если российский диктатор Владимир Путин откажется принимать эти условия, США должны максимально усилить поддержку Украины и ввести беспрецедентные ограничения против агрессора. В частности, речь идет о полной блокаде энергетического сектора РФ.

"Если Путин скажет "нет" - тогда да, президент Трамп должен дать нам все, что нам нужно, чтобы спасти нас, защитить нас и чтобы мы оставались сильными. Он может наложить санкции на всю их энергетику, на ядерную энергетику", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский призвал западных партнеров к персональному давлению на российские элиты, включая высылку их родственников, проживающих и обучающихся в демократических странах.

