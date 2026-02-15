Зеленский объяснил, как Трамп может помочь остановить агрессию рф

$42.990.00
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
11:51 • 18457 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 17781 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 19268 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 51101 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 41269 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 38754 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 31053 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 29627 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 24909 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Популярные новости
Кот Палмерстон, бывший главный мышелов МИД Британии, умер на Бермудских островахVideo15 февраля, 09:03 • 7648 просмотра
Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр15 февраля, 09:30 • 10411 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами15 февраля, 10:10 • 15031 просмотра
ЕС должен определить свои ключевые требования к рф до начала мирных переговоров - Каллас15 февраля, 11:01 • 10346 просмотра
В торговом центре Харькова мужчина сорвался с неработающего эскалатора15 февраля, 11:38 • 6022 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
14:11 • 13866 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 91132 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 148474 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 81479 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 97943 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 12737 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 21238 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 20269 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 23336 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 47792 просмотра
Зеленский объяснил, как Трамп может помочь остановить агрессию рф

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Президент Зеленский назвал три ключевых шага для Дональда Трампа, чтобы остановить агрессию рф. Это предоставление Украине гарантий безопасности, требование к москве прекратить огонь и усиление поддержки Украины в случае отказа путина.

Зеленский объяснил, как Трамп может помочь остановить агрессию рф

Президент Владимир Зеленский назвал три ключевых шага, которые помогут Дональду Трампу остановить агрессию РФ и обеспечить стабильный мир для Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico, пишет УНН.

Детали

Глава государства убежден, что президент США должен действовать без оглядки на Кремль. Первоочередной задачей он считает предоставление Украине гарантий безопасности и разработку плана экономического восстановления.

Я думаю так... Он должен предоставить нам гарантии безопасности, сильные гарантии безопасности, без диалога с Путиным. Потому что это гарантии безопасности от Президента Соединенных Штатов

- заявил Президент.

Следующим этапом должно стать прямое требование к кремлю прекратить огонь.

Позвонить Путину и сказать: "Смотри, ты должен остановиться там, где ты сейчас есть. Мы должны заморозить конфликт сейчас, а потом мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров и решим, как закончить эту войну

- сказал Зеленский.

Если российский диктатор Владимир Путин откажется принимать эти условия, США должны максимально усилить поддержку Украины и ввести беспрецедентные ограничения против агрессора. В частности, речь идет о полной блокаде энергетического сектора РФ.

"Если Путин скажет "нет" - тогда да, президент Трамп должен дать нам все, что нам нужно, чтобы спасти нас, защитить нас и чтобы мы оставались сильными. Он может наложить санкции на всю их энергетику, на ядерную энергетику", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский призвал западных партнеров к персональному давлению на российские элиты, включая высылку их родственников, проживающих и обучающихся в демократических странах.

Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине более 1200 авиабомб и 50 ракет, главная цель – энергетика15.02.26, 10:48 • 4258 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина