Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Україна готує новий пакет санкцій проти російських осіб, які підтримують війну та використовують спорт у воєнних цілях. Президент Зеленський заявив, що це буде сигнал для світу, оскільки українцям на Олімпіаді забороняють згадувати жертв російської агресії.

Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді

Україна готує новий санкційний пакет щодо російських осіб, які підтримують війну та використовують спорт у воєнних цілях, відповідні документи вже підготовлені. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Ми готуємо новий санкційний пакет щодо російських осіб, які працюють на війну і ставлять спорт на службу війні. Документи вже підготовлені"

- йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що цей український пакет санкцій має бути сигналом для світу.

Сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість

- підкреслив він.

Зеленський анонсував, що незабаром очікується указ щодо санкцій.

Нагадаємо

Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026 дискваліфікував МОК. Причиною усунення українця від змагань стало те, що він хотів на заїзді використати шолом пам’яті, на якому зображено фото загиблих українських спортсменів.

"Пам’ять – це не порушення": Зеленський вручив орден Свободи скелетоністу Гераскевичу14.02.26, 08:02 • 3988 переглядiв

Ольга Розгон

