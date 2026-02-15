Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді

Україна готує новий санкційний пакет щодо російських осіб, які підтримують війну та використовують спорт у воєнних цілях, відповідні документи вже підготовлені. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Ми готуємо новий санкційний пакет щодо російських осіб, які працюють на війну і ставлять спорт на службу війні. Документи вже підготовлені"

Президент зазначив, що цей український пакет санкцій має бути сигналом для світу.

Сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість