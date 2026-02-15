$42.990.00
Зеленский объявил о введении спортивных санкций после скандала на Олимпиаде

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Украина готовит новый пакет санкций против российских лиц, поддерживающих войну и использующих спорт в военных целях. Президент Зеленский заявил, что это будет сигнал для мира, поскольку украинцам на Олимпиаде запрещают упоминать жертв российской агрессии.

Зеленский объявил о введении спортивных санкций после скандала на Олимпиаде

Украина готовит новый пакет санкций в отношении российских лиц, поддерживающих войну и использующих спорт в военных целях, соответствующие документы уже подготовлены. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Мы готовим новый санкционный пакет в отношении российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне. Документы уже подготовлены"

- говорится в сообщении.

Президент отметил, что этот украинский пакет санкций должен быть сигналом для мира.

Сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже упоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость

- подчеркнул он.

Зеленский анонсировал, что вскоре ожидается указ о санкциях.

Напомним

Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026 дисквалифицировал МОК. Причиной отстранения украинца от соревнований стало то, что он хотел на заезде использовать шлем памяти, на котором изображены фото погибших украинских спортсменов.

"Память – это не нарушение": Зеленский вручил орден Свободы скелетонисту Гераскевичу14.02.26, 08:02 • 3998 просмотров

Ольга Розгон

СпортПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина