Зеленский объявил о введении спортивных санкций после скандала на Олимпиаде
Киев • УНН
Украина готовит новый пакет санкций против российских лиц, поддерживающих войну и использующих спорт в военных целях. Президент Зеленский заявил, что это будет сигнал для мира, поскольку украинцам на Олимпиаде запрещают упоминать жертв российской агрессии.
Украина готовит новый пакет санкций в отношении российских лиц, поддерживающих войну и использующих спорт в военных целях, соответствующие документы уже подготовлены. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Мы готовим новый санкционный пакет в отношении российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне. Документы уже подготовлены"
Президент отметил, что этот украинский пакет санкций должен быть сигналом для мира.
Сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже упоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость
Зеленский анонсировал, что вскоре ожидается указ о санкциях.
Напомним
Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026 дисквалифицировал МОК. Причиной отстранения украинца от соревнований стало то, что он хотел на заезде использовать шлем памяти, на котором изображены фото погибших украинских спортсменов.
