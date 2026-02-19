$43.290.03
Швеція надасть Україні системи ППО у рамках чергового пакету допомоги на 1,2 млрд євро

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Швеція схвалила 21-й пакет військової допомоги Україні на 1,2 млрд євро, що включає системи ППО, артилерійські снаряди та снаряди для гранатометів. Пакет також фінансує інноваційні проекти та участь Швеції у навчальних ініціативах.

Швеція надасть Україні системи ППО у рамках чергового пакету допомоги на 1,2 млрд євро

Уряд Швеції у четвер, 19 лютого, схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні вартістю 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро). Пакет включатиме системи ППО, артилерійські снаряди та снаряди для гранатометів. Про це йдеться у прес-релізі уряду Швеції, передає УНН.

Сьогодні, 19 лютого, уряд представив один з найбільших пакетів військової підтримки Швеції для України. 21-й пакет підтримки вартістю майже 12,9 мільярда шведських крон відповідає найнагальнішим потребам України. Він значною мірою складається з нових матеріалів протиповітряної оборони, систем далекобійної зброї та боєприпасів

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пакет також включає інноваційні проекти, спрямовані на пошук нових рішень військових проблем України, фінансування участі Швеції у двосторонніх та багатосторонніх навчальних ініціативах, а також кошти на постачання раніше переданих матеріалів.

Зокрема, як стверджується, найбільшим пунктом пакету підтримки на 400 млн євро є ініціатива Швеції щодо підтримки України передовими засобами протиповітряної оборони ближнього радіусу дії. Це включає систему ППО "Тридон", а також перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби, активні та пасивні датчики, а також системи командування та управління.

Ці засоби призначені для захисту великих територій від повітряних загроз. Це може стосуватися особливо життєво важливої ​​військової або цивільної інфраструктури, такої як райони розгортання, порти, електростанції або житлові райони

- зазначили в уряді.

Також понад 280 млн євро підуть на закупівлю великої кількості боєприпасів, зокрема далекобійних артилерійських снарядів, різних типів 40-мм боєприпасів для протиповітряної оборони та 12-мм боєприпасів для гранатометів.

Ще 524 млн євро буде направлено на проєкти закупівель та розробок, що посилюють бойові можливості України. Пакет включає розширення проекту співпраці з Україною щодо безпілотників далекого радіусу дії.

Він також фінансує два проекти, спрямовані на забезпечення України безпілотними надводними суднами.

Окрім того, шведський уряд планує надати 100 млн доларів на закупівлю озброєння за програмою PURL.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський анонсує нові пакети підтримки для України від партнерів.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт