Сенегал за несколько недель до Летних юношеских Олимпийских игр накрыла большая вода, есть жертвы

$44.990.1550.530.16
ukenru
17:31 • 268 просмотра
Трамп снова заявил, что из-за ударов Украины по российским НПЗ растут цены на бензин в СШАPhoto
17:10 • 3656 просмотра
Эвакуируют ли США посольство из Киева из-за угроз рф — Рубио ответилVideo
16:18 • 12658 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя
Эксклюзив
15:28 • 15718 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
15:04 • 12464 просмотра
Украинский FP-1/FP-2 может стать носителем восьми перехватчиков SPYS: Quantum WIY Industries представила концепцию
14:47 • 12079 просмотра
Непал завершает поисково-спасательные работы после наводнения — что с пропавшими без вести
14:03 • 12918 просмотра
Новый рекорд — курс доллара в Украине превысил 45 гривенPhoto
13:11 • 19713 просмотра
Фотографировалась с оружием и носит футболку «F*ck Joe Biden» — Трамп взял в свою медийную команду 24-летнюю журналисткуPhotoVideo
12:55 • 12107 просмотра
В АТБ прокомментировали хакерскую атаку на сайт — стоит ли клиентам беспокоиться об утечке данныхPhoto
Эксклюзив
11:37 • 34685 просмотра
FP-7 расширяет возможности ударов Украины по России: эксперт назвал потенциальные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.4м/с
62%
753мм
Популярные новости
В Воздушных силах заявили о первых сбитиях реактивных дронов рф с турелей5 октября, 10:13 • 8692 просмотра
Возвращение к истокам и графическая революция — релиз игры Gears of War: E-DayPhotoVideo12:15 • 27991 просмотра
Виски впервые отправят в космос для выдержкиPhoto13:20 • 15798 просмотра
Купленную за $30 найденную в "темном углу" картину продали на аукционе за $1,35 млнVideo14:03 • 12326 просмотра
Уже 77% больниц состоятельной сети являются полностью автономными14:20 • 13766 просмотра
публикации
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя16:18 • 12641 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
Эксклюзив
15:28 • 15700 просмотра
Уже 77% больниц состоятельной сети являются полностью автономными14:20 • 13985 просмотра
Возвращение к истокам и графическая революция — релиз игры Gears of War: E-DayPhotoVideo12:15 • 28198 просмотра
FP-7 расширяет возможности ударов Украины по России: эксперт назвал потенциальные цели
Эксклюзив
11:37 • 34676 просмотра
Актуальные люди
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Энергетики обнаружили хомяка на высоковольтных линиях и провели настоящую спасательную операциюVideo15:42 • 6790 просмотра
Попал мячом в лицо болельщику — "нейтрального" россиянина Медведева дисквалифицировали на турнире в ПекинеVideo15:25 • 6810 просмотра
Купленную за $30 найденную в "темном углу" картину продали на аукционе за $1,35 млнVideo14:03 • 12513 просмотра
Виски впервые отправят в космос для выдержкиPhoto13:20 • 15979 просмотра
Фотографировалась с оружием и носит футболку «F*ck Joe Biden» — Трамп взял в свою медийную команду 24-летнюю журналисткуPhotoVideo13:11 • 19711 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
Сокол 9
Dassault Rafale
Старлинк

Сенегал за несколько недель до Летних юношеских Олимпийских игр накрыла большая вода, есть жертвы

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Сильные дожди вызвали наводнения, гибель людей и разрушение зданий в Сенегале. Власти предупредили о новых осадках и возможном переносе начала учебного года.

Сенегал за несколько недель до Летних юношеских Олимпийских игр накрыла большая вода, есть жертвы

В эти выходные в Сенегале сильные ливни вызвали затопление дорог и разрушение зданий. Правительство сообщило о гибели нескольких человек и предупредило о вероятности новых осадков, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Внезапные наводнения в столице Дакаре и других районах страны нарушили транспортное сообщение, став испытанием для инфраструктуры этого западноафриканского государства за несколько недель до проведения Летних юношеских Олимпийских игр 2026 года, которые начнутся 31 октября.

Местные СМИ сообщили, что в районе Дакара Парсель-Ассани (Parcelles Assainies) погибли мать и ребенок после того, как их дом затопило водой.

Непал завершает поисково-спасательные работы после наводнения — что с пропавшими без вести05.10.26, 17:47 • 12070 просмотров

Министерство внутренних дел подтвердило информацию о погибших и пострадавших в Дакаре и городе Матам на северо-востоке страны. Также сообщалось об обрушении здания в городе Каолак на юге.

Премьер-министр Амаду Аль-Амин Ло заявил о высокой вероятности новых дождей в понедельник, вторник и среду.

Он также отметил, что начало учебного года, запланированное на эту неделю, может быть отложено, если вода не отступит.

В Испании мощные ливни вызвали масштабное наводнение — погибла 102-летняя женщина03.10.26, 22:58 • 6218 просмотров

Сенегальское метеорологическое агентство ANACIM сообщило, что в городе Руфиск (вблизи Дакара) и городе Ранеру (регион Матам) за сутки выпало 142 мм осадков. В районе Йофф (Дакар) зафиксировано 138 мм.

Антонина Туманова

Новости МираПогода и окружающая среда
Дакар
Школа
Дожди в Украине
Reuters
Сенегал