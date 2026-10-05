Сенегал за несколько недель до Летних юношеских Олимпийских игр накрыла большая вода, есть жертвы

В эти выходные в Сенегале сильные ливни вызвали затопление дорог и разрушение зданий. Правительство сообщило о гибели нескольких человек и предупредило о вероятности новых осадков, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Внезапные наводнения в столице Дакаре и других районах страны нарушили транспортное сообщение, став испытанием для инфраструктуры этого западноафриканского государства за несколько недель до проведения Летних юношеских Олимпийских игр 2026 года, которые начнутся 31 октября.

Местные СМИ сообщили, что в районе Дакара Парсель-Ассани (Parcelles Assainies) погибли мать и ребенок после того, как их дом затопило водой.

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Министерство внутренних дел подтвердило информацию о погибших и пострадавших в Дакаре и городе Матам на северо-востоке страны. Также сообщалось об обрушении здания в городе Каолак на юге.

Премьер-министр Амаду Аль-Амин Ло заявил о высокой вероятности новых дождей в понедельник, вторник и среду.

Он также отметил, что начало учебного года, запланированное на эту неделю, может быть отложено, если вода не отступит.

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Сенегальское метеорологическое агентство ANACIM сообщило, что в городе Руфиск (вблизи Дакара) и городе Ранеру (регион Матам) за сутки выпало 142 мм осадков. В районе Йофф (Дакар) зафиксировано 138 мм.