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Сенегал за кілька тижнів до Літніх юнацьких Олімпійських ігор накрила велика вода, є жертви

Київ • УНН

 • 1894 перегляди

Сильні дощі спричинили повені, загибель людей і руйнування будівель у Сенегалі. Влада попередила про нові опади та можливе перенесення навчання.

Сенегал за кілька тижнів до Літніх юнацьких Олімпійських ігор накрила велика вода, є жертви

Цими вихідними в Сенегалі сильні зливи спричинили затоплення доріг і руйнування будівель. Уряд повідомив про загибель кількох людей і попередив про ймовірність нових опадів, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Раптові повені в столиці Дакарі та інших районах країни порушили рух транспорту, ставши випробуванням для інфраструктури цієї західноафриканської держави за кілька тижнів до проведення Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2026 року, що розпочнуться 31 жовтня.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в районі Дакара Парсель-Ассані (Parcelles Assainies) загинули мати з дитиною після того, як їхній будинок затопило водою.

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Міністерство внутрішніх справ підтвердило інформацію про загиблих і постраждалих у Дакарі та місті Матам на північному сході країни. Також повідомлялося про обвал будівлі в місті Каолак на півдні.

Прем'єр-міністр Амаду Аль-Аміну Ло заявив про високу ймовірність нових дощів у понеділок, вівторок і середу.

Він також зазначив, що початок навчального року, запланований на цей тиждень, може бути відкладено, якщо вода не відступить.

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Сенегальське метеорологічне агентство ANACIM повідомило, що в місті Руфіск (поблизу Дакара) та місті Ранеру (регіон Матам) за добу випало 142 мм опадів. У районі Йофф (Дакар) зафіксовано 138 мм.

Антоніна Туманова

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