Єврокомісія хоче спрямувати до €20 млрд із програми SAFE на оборонні проєкти з Україною, у ЄС здивовані

Єврокомісія планує використати невитрачені кошти оборонної кредитної програми SAFE на спільні проєкти з українською оборонною промисловістю. Йдеться орієнтовно про €10-20 млрд, однак держави-члени ЄС заздалегідь із такою пропозицією не консультувалися, повідомляє RMF24, пише УНН.

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Про намір оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, за рахунок коштів, які залишаться у програмі SAFE обсягом €150 млрд, планують запустити нову програму спільних проєктів з українськими компаніями.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що остаточна сума поки невідома, однак вона може становити від €10 млрд до €20 млрд.

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За даними RMF24, заява фон дер Ляєн стала несподіванкою для Польщі та частини інших держав ЄС. "Такої розмови з Єврокомісією не було", – заявив виданню один із дипломатів у Брюсселі

Польща раніше розраховувала взяти участь у другому раунді SAFE та використати кошти, від яких відмовляться інші країни, для власних оборонних проєктів. Після заяви фон дер Ляєн реалізація такого плану опинилася під питанням.

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Одним із можливих напрямів фінансування може стати спільний європейсько-український проєкт системи протиповітряної та протиракетної оборони FREYA, яку планують як дешевшу альтернативу американському Patriot.

Точний обсяг невикористаних коштів SAFE стане відомий після того, як країни ЄС до кінця жовтня нададуть Єврокомісії інформацію про реалізацію своїх проєктів. За даними RMF24, Брюссель шукає додаткові кошти для підтримки оборонних потреб України.

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