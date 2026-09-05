россия атаковала Украину баллистикой и 167 дронами - сколько сбили и где есть попадания

россия в ночь на 5 сентября выпустила по Украине баллистические ракеты и 167 дронов, до половины из которых — реактивные. Сбито или подавлено 128 беспилотников. Есть попадания ракет и дронов, однако часть не достигла целей. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Обновлено по состоянию на 9:35

Чем и откуда атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 сентября (с 18:00 4 сентября) противник атаковал баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Ростовской и Воронежской областей рф, а также 167 ударными БпЛА типа Shahed (около половины — реактивные), "Герань" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово, Курск, оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское — оккупированная территория АР Крым.

Сколько сбили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БпЛА типа Shahed, "Герань" и дронов других типов. Зафиксированы попадания ракет и ударных БпЛА противника в 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 1 локации. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.

Где есть попадания

Киевская область. По данным ГСЧС Украины 5 сентября, россияне снова массированно атаковали Киевскую область, травмированы 2 человека. Последствия зафиксировали в трех районах:

в Бучанском районе возник пожар в складском помещении. Во время ликвидации пожара враг нанес повторный удар по расположенному рядом складскому зданию;

в Борисполе в результате попадания возник пожар и частично разрушен 9-этажный жилой дом. Горела кровля, разрушены конструкции 9-го этажа. Травмированы 2 человека, 15 жителей эвакуировали спасатели. Психологи ГСЧС оказывали людям необходимую помощь;

в Обуховском районе спасатели ликвидировали пожары в экосистемах, вызванные падением обломков российских беспилотников.

Ликвидация последствий атаки продолжается.

Днепропетровская область. 4 человека погибли, еще 6 пострадали в результате российских атак в Днепропетровской области, сообщили в ГСЧС 5 сентября. Последствия есть в четырех районах:

в Каменском районе россияне атаковали промышленное предприятие. Погибли 4 человека, еще 5 пострадали;

в Никопольском районе травмирован 62-летний мужчина. Повреждены частные дома и многоквартирный дом;

под ударами также были Синельниковский и Павлоградский районы — повреждено предприятие.

Все пожары, вызванные обстрелами, спасатели ликвидировали.

Николаев. Как отметили в ГСЧС 5 сентября, в Николаеве 2 человека пострадали в результате российских атак. 4 сентября и в ночь против 5 сентября российские войска неоднократно атаковали беспилотниками один из торговых центров города. Как сообщают в соцсетях, предварительно, речь идет об "Эпицентре".

По данным ГСЧС, в результате попаданий повреждены торговые залы и возникли пожары. Среди пострадавших — 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

Спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных ударов. Из-за опасности личный состав неоднократно отводили на безопасное расстояние. Как только ситуация позволяла — спасатели возвращались к ликвидации последствий атаки. Это снова был объект гражданской инфраструктуры — место, куда еще вчера приходили обычные люди, подчеркнули в ГСЧС.

Запорожье. С утра 5 сентября в Запорожской области раздавались взрывы. Экс-глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что враг атакует Запорожье, пожары в разных районах города. Разрушен частный дом. Российские беспилотники ударили по автостоянке, нежилым зданиям. Сейчас информации о пострадавших не поступало.

Сумы. По данным главы Сумской ГВА Сергея Кривошеенко 5 сентября, враг продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры города. Почти в полночь зафиксировано попадание FPV-дрона на оптоволокне в один из торговых центров. В результате удара произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Фото: t.me/serhii_kryvosheienko

Одесская область. Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил 5 сентября, что ночью враг повторно нанес удар по складам с товарами, которые атаковал ранее. В результате попаданий на складе для хранения продуктов возник пожар. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас пожар ликвидирован.

В ГСЧС показали последствия атаки рф в Одесской области.

Тревога в ночь на 5 сентября звучала и в других регионах, вплоть до западных областей Украины. В частности, в Ровненской области.