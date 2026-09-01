Зеленский: ночная атака рф унесла жизни 12 человек, среди них гражданин Индии

Ночная атака рф на Украину с использованием значительного количества реактивных дронов и баллистики унесла жизни 12 человек, в том числе гражданина Индии, и оставила десятки раненых, сообщил во вторник Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередной вражеский удар, пишет УНН.

Всего 12 человек погибли, среди них гражданин Индии, еще десятки получили ранения в результате атаки. Мои соболезнования каждому, кто потерял родных и близких - написал Зеленский в соцсетях.

Как сообщил Президент, россия атаковала Киев и 10 областей.

"Во многих городах и громадах с ночи продолжается ликвидация последствий российской атаки: почти 350 спасателей задействованы только в Киеве и области. Значительное количество реактивных дронов и баллистики было использовано при ударе. К сожалению, есть разрушения жилой и гражданской инфраструктуры. В Борисполе повреждена обычная пятиэтажка. Пятьдесят человек эвакуированы. Необходимые службы находятся на месте. Были также удары по предприятиям. Всего в городе четверо погибших и 13 пострадавших. Мои соболезнования", — указал Зеленский и добавил: "С вечера продолжались удары КАБами и дронами по Одессе и региону. Тысячи семей остались без электроснабжения, продолжаются работы, чтобы оперативно вернуть его людям. Демонстративно повредили пункт пропуска на границе с Румынией, а также экспортную инфраструктуру. В Киеве ударом по железнодорожному депо убили семерых людей. Также под обстрелами находились Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области".

россия всегда рассчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и ей это удается лишь тогда, когда средств ПВО недостаточно. Я благодарен всем, кто помогает Украине получать противобаллистические средства в рамках PURL и двусторонних поставок, и очень важно, чтобы осенью эти поступления увеличивались. Количество жертв российского террора напрямую зависит от каждого нового пакета помощи. Я благодарю каждого, кто помогает Украине быть более стойкой - подчеркнул Зеленский.

рф атаковала баллистикой и "Цирконами", часть ракет и 187 из 218 дронов обезвредили