Зеленський: нічна атака рф забрала життя 12 людей, серед них громадянин Індії

$44.520.0351.640.24
ukenru
08:19 • 1168 перегляди
До 70% шкіл з навчанням за партами, укриття є у 82%, у дитсадочках у 83% - як стартує навчальний рік
06:19 • 5640 перегляди
810 штрафів виписали за день роботи "Фантомів" у Києві та області
04:51 • 12478 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя 8 людей, серед 5 постраждалих – 3 дітейPhoto
04:39 • 12329 перегляди
рф атакувала "Шахедами" пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією – його роботу призупинили
04:32 • 10986 перегляди
росія вдарила балістикою по залізничному депо в Києві – загинули 6 працівників Укрзалізниці
03:48 • 10778 перегляди
У Непалі після повені в одному будинку знайшли 24 тіла, серед загиблих дитина
1 вересня, 00:56 • 13369 перегляди
Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"
31 серпня, 23:55 • 12119 перегляди
У Мінфіні рф "забули" про Україну, розповідаючи про зустріч G20, хоча США заявили про обговорення плану Трампа
31 серпня, 23:41 • 11943 перегляди
путін прагне "стерти Київ" і нарощує наступальний потенціал росії – The Telegraph
31 серпня, 23:30 • 10910 перегляди
росія атакує Київ балістикою та крилатими ракетами, серед постраждалих є дітиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+26°
3.2м/с
39%
749мм
Популярнi новини
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 12720 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 11429 перегляди
рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 3 людини загинули, серед постраждалих дитина - ОВА1 вересня, 01:03 • 14292 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 11317 перегляди
День знань — старт нового навчального рокуPhoto05:00 • 11695 перегляди
Публікації
День знань — старт нового навчального рокуPhoto05:00 • 11772 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів31 серпня, 18:14 • 21605 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 37081 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 40416 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 38465 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Джанет Єллен
Джон Реткліфф (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Іран
Реклама
УНН Lite
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 11375 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 11487 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 12779 перегляди
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 35156 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 35074 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400
Золото

Зеленський: нічна атака рф забрала життя 12 людей, серед них громадянин Індії

Київ • УНН

 • 1662 перегляди

росія атакувала Київ і 10 областей, у тому числі реактивними дронами та балістикою. Загинули 12 людей, серед них громадянин Індії, десятки поранені.

Зеленський: нічна атака рф забрала життя 12 людей, серед них громадянин Індії

Нічна атака рф на Україну з використанням значної кількості реактивних дронів і балістики забрала життя 12 людей, у тому числі громадянина Індії, і залишила десятки поранених, повідомив у вівторок Президент Володимир Зеленський, реагуючи на черговий ворожий удар, пише УНН.

Загалом 12 людей загинули, серед них громадянин Індії, ще десятки поранених унаслідок атаки. Мої співчуття кожному, хто втратив рідних і близьких

- написав Зеленський у соцмережах.

Як повідомив Президент, росія атакувала Київ та 10 областей.

"У багатьох містах і громадах із ночі триває ліквідація наслідків російської атаки: майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області. Значна кількість реактивних дронів і балістики була в ударі. На жаль, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено звичайну пʼятиповерхівку. П’ятдесят людей евакуйовано. Необхідні служби на місці. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті четверо загиблих і 13 постраждалих. Мої співчуття", - вказав Зеленський, і додав: "З вечора тривали удари КАБами й дронами по Одесі та регіону. Тисячі родин лишились без електропостачання, тривають роботи, щоб оперативно повернути його людям. Демонстративно пошкодили пункт пропуску на кордоні з Румунією, також експортну інфраструктуру. У Києві ударом по залізничному депо вбили сімох людей. Також під обстрілами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області".

росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо. Я вдячний усім, хто допомагає Україні отримувати антибалістику в рамках PURL і двосторонніх постачань, і дуже важливо, щоб восени ці надходження збільшувалися. Кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги. Я дякую кожному, хто допомагає Україні бути стійкішою

- наголосив Зеленський.

рф атакувала балістикою та "Цирконами", частину ракет і 187 з 218 дронів знешкодили01.09.26, 08:50 • 1770 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вибухи
Евакуація
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Донецька область
Житомирська область
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Бориспіль
Індія
Херсонська область
Румунія
Володимир Зеленський
Україна
Одеса
Київ