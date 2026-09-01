Зеленський: нічна атака рф забрала життя 12 людей, серед них громадянин Індії

Нічна атака рф на Україну з використанням значної кількості реактивних дронів і балістики забрала життя 12 людей, у тому числі громадянина Індії, і залишила десятки поранених, повідомив у вівторок Президент Володимир Зеленський, реагуючи на черговий ворожий удар, пише УНН.

Загалом 12 людей загинули, серед них громадянин Індії, ще десятки поранених унаслідок атаки. Мої співчуття кожному, хто втратив рідних і близьких - написав Зеленський у соцмережах.

Як повідомив Президент, росія атакувала Київ та 10 областей.

"У багатьох містах і громадах із ночі триває ліквідація наслідків російської атаки: майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області. Значна кількість реактивних дронів і балістики була в ударі. На жаль, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено звичайну пʼятиповерхівку. П’ятдесят людей евакуйовано. Необхідні служби на місці. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті четверо загиблих і 13 постраждалих. Мої співчуття", - вказав Зеленський, і додав: "З вечора тривали удари КАБами й дронами по Одесі та регіону. Тисячі родин лишились без електропостачання, тривають роботи, щоб оперативно повернути його людям. Демонстративно пошкодили пункт пропуску на кордоні з Румунією, також експортну інфраструктуру. У Києві ударом по залізничному депо вбили сімох людей. Також під обстрілами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області".

росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо. Я вдячний усім, хто допомагає Україні отримувати антибалістику в рамках PURL і двосторонніх постачань, і дуже важливо, щоб восени ці надходження збільшувалися. Кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги. Я дякую кожному, хто допомагає Україні бути стійкішою - наголосив Зеленський.

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