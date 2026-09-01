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рф атаковала баллистикой и "Цирконами", часть ракет и 187 из 218 дронов обезвредили

Киев • УНН

 • 250 просмотра

россия ночью выпустила по Украине 218 дронов и ракеты, в частности баллистические ракеты и «Цирконы». ПВО сбила или подавила 199 целей.

рф атаковала баллистикой и "Цирконами", часть ракет и 187 из 218 дронов обезвредили

россия ночью выпустила по Украине баллистические ракеты, "Цирконы" и другие ракеты, "Бандероли" и 218 дронов, сбиты или подавлены 5 баллистических ракет, две "Бандероли", 5 "Калибров" и 187 беспилотников, часть ракет не достигла целей, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 сентября (с 18:00 31 августа) противник атаковал:

  • баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23/С-400 и противокорабельными ракетами «Циркон» из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской обл. рф;
    • крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из Новороссийска;
      • противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
        • S8000 «Бандероль» из Брянской обл. и над акваторией Азовского моря;
          • 218 ударными БПЛА типа Shahed (около трети — реактивные) и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

            "Основные направления удара — Одесская область, Киевская область", — говорится в сообщении.

            Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

            По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 199 целей: 5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23/С-400; 2 S8000 "Бандероль"; 5 крылатых ракет "Калибр"; 187 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов. Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА противника в 28 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 10 локациях. Кроме того, часть вражеских ракет не достигла своих целей, информация об их местонахождении уточняется. К сожалению, в результате российской атаки есть погибшие и пострадавшие, выражаем соболезнования родным и близким...

            — указали в ВС ВСУ.

            Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся более десяти вражеских БПЛА.

            Россия потеряла за сутки 1 440 военнослужащих, 71 артсистему и более 1 700 дронов — Генштаб01.09.26, 07:27 • 1526 просмотров

            Юлия Шрамко

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