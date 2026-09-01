Россия потеряла за сутки 1 440 военнослужащих, 71 артсистему и более 1 700 дронов — Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины за сутки уничтожили 1 440 российских военнослужащих, 71 артсистему и 1 775 БПЛА. Общие потери рф достигли 1 489 640 человек.
Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 1 440 российских военнослужащих и уничтожили значительное количество техники противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
За сутки российские войска потеряли 4 танка, 2 боевые бронированные машины и 71 артиллерийскую систему.
Наибольших потерь среди техники противник понес в беспилотниках — Силы обороны уничтожили 1 775 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Потери техники россиян за сутки
Также украинские военные уничтожили 412 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 10 наземных роботизированных комплексов и 2 единицы специальной техники.
Общие потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 сентября 2026 года составляют около 1 489 640 военнослужащих. Данные продолжают уточняться.
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