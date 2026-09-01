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Россия потеряла за сутки 1 440 военнослужащих, 71 артсистему и более 1 700 дронов — Генштаб

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 1 440 российских военнослужащих, 71 артсистему и 1 775 БПЛА. Общие потери рф достигли 1 489 640 человек.

Россия потеряла за сутки 1 440 военнослужащих, 71 артсистему и более 1 700 дронов — Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 1 440 российских военнослужащих и уничтожили значительное количество техники противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

За сутки российские войска потеряли 4 танка, 2 боевые бронированные машины и 71 артиллерийскую систему.

Наибольших потерь среди техники противник понес в беспилотниках — Силы обороны уничтожили 1 775 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Потери техники россиян за сутки

Также украинские военные уничтожили 412 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 10 наземных роботизированных комплексов и 2 единицы специальной техники.

Общие потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 сентября 2026 года составляют около 1 489 640 военнослужащих. Данные продолжают уточняться.

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Степан Гафтко

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