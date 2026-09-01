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росія втратила за добу 1 440 військових, 71 артсистему та понад 1 700 дронів – Генштаб

Київ • УНН

 • 1300 перегляди

Сили оборони України за добу знищили 1 440 російських військових, 71 артсистему та 1 775 БПЛА. Загальні втрати рф сягнули 1 489 640 осіб.

росія втратила за добу 1 440 військових, 71 артсистему та понад 1 700 дронів – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1 440 російських військових та знищили значну кількість техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За добу російські війська втратили 4 танки, 2 бойові броньовані машини та 71 артилерійську систему.

Найбільших втрат серед техніки противник зазнав у безпілотниках – Сили оборони знищили 1 775 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Втрати техніки росіян за добу

Також українські військові знищили 412 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 10 наземних роботизованих комплексів і 2 одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення станом на 1 вересня 2026 року становлять близько 1 489 640 військових. Дані продовжують уточнювати.

рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 3 людини загинули, серед постраждалих дитина - ОВА01.09.26, 04:03 • 10803 перегляди

Степан Гафтко

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