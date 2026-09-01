росія втратила за добу 1 440 військових, 71 артсистему та понад 1 700 дронів – Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України за добу знищили 1 440 російських військових, 71 артсистему та 1 775 БПЛА. Загальні втрати рф сягнули 1 489 640 осіб.
Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1 440 російських військових та знищили значну кількість техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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За добу російські війська втратили 4 танки, 2 бойові броньовані машини та 71 артилерійську систему.
Найбільших втрат серед техніки противник зазнав у безпілотниках – Сили оборони знищили 1 775 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Втрати техніки росіян за добу
Також українські військові знищили 412 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 10 наземних роботизованих комплексів і 2 одиниці спеціальної техніки.
Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення станом на 1 вересня 2026 року становлять близько 1 489 640 військових. Дані продовжують уточнювати.
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