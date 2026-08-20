Число погибших в результате атаки РФ на Киев и область возросло до 14, к ликвидации последствий привлечена авиация

Число жертв атаки РФ на Киев возросло до 13, всего в столице и Киевской области уже 14 погибших, продолжается проверка, нет ли людей под завалами, в области пожар ликвидируют с помощью авиации, сообщил министр внутренних дел Иван Выговский в социальных сетях, пишет УНН.

До 13 увеличилось число погибших из-за массированного обстрела в Киеве. Только что наши подразделения в Соломенском районе столицы обнаружили тело еще одной женщины. Всего в Киеве и области уже 14 погибших и более 40 раненых в результате этой российской атаки - написал Выговский.

К ликвидации последствий обстрелов с ночи, по его словам, были привлечены более 600 спасателей и полицейских.

"Сейчас наши службы работают на двух локациях в столице и еще на трех — в Бориспольском и Броварском районах. В первые минуты после ударов подразделениям ГСЧС и Национальной полиции удалось спасти и оказать первую медицинскую помощь десяткам людей", — отметил глава МВД.

На местах атак, по его словам, полицейские развернули штабы, где принимают заявления о поврежденном и уничтоженном имуществе. "Только в Киеве уже обработано более 200 обращений. Работают психологи — они поддерживают людей, которые потеряли родных или остались без жилья", — указал министр.

В столице, по данным Выговского, "значительно повреждено около 20 жилых домов, школа, детская больница, детский сад — гражданские объекты, которые не представляли никакой угрозы".

"К разбору завалов и спасению людей мы привлекли все необходимые подразделения и роботизированную технику. Проверяем, нет ли под завалами других людей", — сообщил глава МВД.

"В Киевской области огонь охватил складские здания с бытовыми товарами. Спасатели пытаются локализовать пламя, привлечена авиация. Также этой ночью были обстреляны Одесская и Черниговская области. К счастью, там обошлось без пострадавших", — отметил он.

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