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Кількість загиблих через атаку рф на Київ та область зросла до 14, до ліквідації наслідків залучено авіацію

Київ • УНН

 • 2742 перегляди

У Києві та області внаслідок масованої атаки РФ загинули 14 людей, понад 40 поранені. Рятувальники перевіряють завали й гасять пожежу авіацією.

Кількість загиблих через атаку рф на Київ та область зросла до 14, до ліквідації наслідків залучено авіацію

Кількість жертв атаки рф на Київ зросла до 13, загалом у столиці та Київській області вже 14 загиблих, продовжують перевірку, чи немає людей під завалами, в області пожежу ліквідовують за допомогою авіації, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у соцмережах, пише УНН.

До 13 збільшилась кількість загиблих через масований обстріл у Києві. Щойно наші підрозділи у Солом’янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Загалом у Києві та області вже 14 загиблих та більше 40 поранених від цієї російської атаки

- написав Вигівський.

До ліквідації наслідків обстрілів від ночі, з його слів, було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських.

"Зараз наші служби працюють на двох локаціях у столиці та ще трьох - у Бориспільському та Броварському районах. У перші хвилини після ударів підрозділам ДСНС та Національної поліції вдалося врятувати й надати першу медичну допомогу десяткам людей", - зазначив голова МВС.

На місцях атак, з його слів, поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. "Лише у Києві вже опрацьовано понад 200 звернень. Працюють психологи - вони підтримують людей, які втратили рідних або залишилися без житла", - вказав міністр.

У столиці, за даними Вигівського, "значно пошкоджено близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня, дитсадок - цивільні об’єкти, які не несли жодної загрози".

"До розбору завалів та порятунку людей ми залучили всі необхідні підрозділи та роботизовану техніку. Перевіряємо, чи немає більше людей під завалами", - повідомив голова МВС.

"На Київщині вогонь охопив складські будівлі із побутовими товарами. Рятувальники намагаються локалізувати полум’я, залучена авіація. Також цієї ночі були обстріляні Одещина та Чернігівщина. На щастя, там минулося без постраждалих", - зазначив він.

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Юлія Шрамко

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