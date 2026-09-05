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Россия атаковала многоэтажный дом в Борисполе — там пожар, двух женщин госпитализировали

Киев • УНН

 • 2414 просмотра

В Борисполе из-за российской атаки повреждён 9-этажный дом, вспыхнул пожар. Двух женщин с травмами госпитализировали.

Россия атаковала многоэтажный дом в Борисполе — там пожар, двух женщин госпитализировали

В результате российской атаки в ночь на 5 сентября в Борисполе повреждён 9-этажный жилой дом, пострадали 2 человека. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали

По словам Ткаченко, двух женщин госпитализировали в местную больницу. У них диагностировали акубаротравму и закрытую травму грудной клетки.

Вся необходимая медицинская помощь им оказывается

– сообщил начальник ОВА.

По данным Киевской ОВА, в результате атаки повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного жилого дома. После удара возник пожар на крыше и в одной из квартир.

На месте работают спасатели и другие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация повреждений.

ВСУ получили приказ о «режиме тишины» на фронте на несколько дней — СМИ04.09.26, 23:46 • 10438 просмотров

Степан Гафтко

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