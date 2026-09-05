росія атакувала багатоповерхівку в Борисполі – там пожежа, двох жінок госпіталізували
Київ • УНН
У Борисполі через російську атаку пошкоджено 9-поверхівку, спалахнула пожежа. Двох жінок із травмами госпіталізували.
Унаслідок російської атаки в ніч на 5 вересня в Борисполі пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, постраждали 2 людини. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.
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За словами Ткаченка, двох жінок госпіталізували до місцевої лікарні. У них діагностували акубаротравму та закриту травму грудної клітини.
Вся необхідна медична допомога їм надається
За даними Київської ОВА, внаслідок атаки пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Після удару виникла пожежа на даху та в одній із квартир.
На місці працюють рятувальники та інші оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація пошкоджень.
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