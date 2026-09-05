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росія атакувала багатоповерхівку в Борисполі – там пожежа, двох жінок госпіталізували

Київ • УНН

 • 1776 перегляди

У Борисполі через російську атаку пошкоджено 9-поверхівку, спалахнула пожежа. Двох жінок із травмами госпіталізували.

росія атакувала багатоповерхівку в Борисполі – там пожежа, двох жінок госпіталізували

Унаслідок російської атаки в ніч на 5 вересня в Борисполі пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, постраждали 2 людини. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

За словами Ткаченка, двох жінок госпіталізували до місцевої лікарні. У них діагностували акубаротравму та закриту травму грудної клітини.

Вся необхідна медична допомога їм надається

– повідомив начальник ОВА.

За даними Київської ОВА, внаслідок атаки пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Після удару виникла пожежа на даху та в одній із квартир.

На місці працюють рятувальники та інші оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація пошкоджень.

ЗСУ отримали наказ про "режим тиші" на фронті на кілька днів – ЗМІ04.09.26, 23:46 • 10256 переглядiв

Степан Гафтко

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