В Борисполе возросло число погибших после ночной атаки рф
Киев • УНН
В Борисполе погибли четыре человека, 13 получили ранения, среди них двое детей. В Обуховском районе травмирован ещё один человек.
В Борисполе Киевской области число погибших в результате ночной атаки рф увеличилось до четырёх, в области 14 раненых, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.
К сожалению, до 4 увеличилось число погибших в результате вражеского удара по Борисполю. Ещё 13 человек получили ранения. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь
По его данным, в Борисполе повреждены 5-этажный жилой дом, магазин, частные дома, автомобили, предприятие и здание СТО.
В ГСЧС сообщили, что эвакуированы 48 человек и из-под завалов деблокированы два человека.
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Также зафиксированы повреждения в Обуховском районе. Один человек получил ранения
По его словам, повреждены 11 частных домов, складские помещения и АЗС.
Как сообщили в полиции, среди 14 пострадавших в области двое детей.
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В полиции и ГСЧС показали последствия атаки рф на Киевскую область.