У Борисполі зросла кількість загиблих після нічної атаки рф
Київ • УНН
У Борисполі загинули четверо людей, 13 поранені, серед них двоє дітей. В Обухівському районі травмована ще одна людина.
У Борисполі на Київщині до чотирьох збільшилася кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф, в області 14 поранених, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.
На жаль, до 4 збільшилася кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Борисполю. Ще 13 людей отримали поранення. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу
За його даними, у Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, магазин, приватні будинки, автомобілі, підприємство та будівлю СТО.
У ДСНС повідомили, що евакуйовано 48 осіб та деблоковано з-під завалів двох людей.
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Також зафіксовані пошкодження в Обухівському районі. Одна людина отримала поранення
З його слів, пошкоджено 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС.
Як повідомили у поліції, серед 14 постраждалих в області двоє дітей.
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У поліції та ДСНС показали наслідки атаки рф на Київську область.