Выбросила младенца с балкона, девочка умерла в больнице — под Киевом матери грозит до пяти лет за решёткой
Киев • УНН
В Борисполе мать выбросила новорождённую дочь с балкона шестого этажа. Девочка умерла в больнице, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
В Киевской области матери, выбросившей младенца с шестого этажа, сообщили о подозрении. Как сообщили в полиции Киевской области, девочка получила телесные повреждения и умерла в больнице, женщине грозит до пяти лет лишения свободы, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, 3 сентября этого года женщина родила в больнице живого ребенка. Впоследствии мать с младенцем выписали из медицинского учреждения, и семья вернулась домой в Борисполь. В тот же день мужчина поехал в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, чтобы зарегистрировать родившуюся дочь. Женщина осталась в квартире наедине с младенцем.
По данным следствия, мать вышла на балкон и выбросила своего ребенка с шестого этажа.
В результате происшествия девочка получила тяжелые телесные повреждения и была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, она умерла.
Следователи под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка сразу после родов (ст. 117 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.
Под Киевом новорождённая девочка выпала с шестого этажа, спасти её не удалось09.09.26, 15:13 • 17187 просмотров