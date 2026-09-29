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Викинула немовля з балкону, дівчинка померла у лікарні - під Києвом матері загрожує до п’яти років за ґратами

Київ • УНН

 • 212 перегляди

У Борисполі мати викинула новонароджену доньку з балкона шостого поверху. Дівчинка померла в лікарні, жінці загрожує до п’яти років ув’язнення.

Викинула немовля з балкону, дівчинка померла у лікарні - під Києвом матері загрожує до п’яти років за ґратами

На Київщині матері, яка викинула немовля з шостого поверху, повідомили про підозру. Як повідомили у поліції Київської області, дівчинка отримала тілесні ушкодження та померла в лікарні, жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі, передає УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, 3 вересня цього року жінка народила в лікарні живу дитинку. Згодом матір з немовлям виписали з медичного закладу та родина повернулася додому у Бориспіль. Того ж дня чоловік поїхав до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, аби зареєструвати народжену доньку. Жінка залишилася у квартирі сама з немовлям.

За даними слідства, матір вийшла на балкон та викинула свою дитину з шостого поверху.

Внаслідок події дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Попри зусилля медиків, вона померла.

Слідчі за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили про підозру жінці в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ст. 117 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Під Києвом новонароджена дівчинка випала з шостого поверху, врятувати її не вдалося09.09.26, 15:13 • 17181 перегляд

Антоніна Туманова

КриміналКиївська область
Довічне позбавлення волі
Київська область
Бориспіль