Зеленский: очередной удар рф стал одним из самых циничных, просчитанных и масштабных

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний российский удар по Украине был "одним из самых циничных, просчитанных и масштабных", и вновь подчеркнул необходимость антибаллистики, пишет УНН.

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"Сейчас продолжается ликвидация последствий российского удара по столице и городам Киевской области. Более 600 спасателей ГСЧС Украины и полицейских привлечены к работам в Киеве, Броварах и Борисполе. Благодарен всем, кто помогает нашим людям", — указал Зеленский в социальных сетях.

По данным Президента, всего только в Киеве и области повреждены 30 жилых домов, обычная школа, детская больница и детский сад. "К сожалению, по состоянию на сейчас в Киеве известно о 15 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Важно, чтобы людям, которые были ранены, была оказана вся необходимая помощь. И важно, чтобы партнеры Украины не молчали об этом и других подобных ударах и действительно помогали защите наших людей, защите жизни в Украине", — отметил он.

Этот российский удар был одним из самых циничных, просчитанных и масштабных. Были ракеты разных типов и 168 дронов. Наши воины сегодня сбили все российские "Калибры". В целом процент сбития крылатых ракет — 93%, а также значительный процент сбития дронов. Наибольшая угроза — баллистика. И это то, что полностью зависит от поставок ракет для "Пэтриотов" Украине, а значит, зависит от партнеров нашего государства. Нельзя просто тихо, безразлично и бездействуя наблюдать, как россияне разрушают жизни баллистикой. Украинские воины могут действовать мастерски, когда смелость и профессионализм наших людей поддержаны соответствующей помощью наших партнеров. Спасибо всем, кто с Украиной! — подчеркнул Зеленский.

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