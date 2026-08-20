Зеленський: черговий удар рф став одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній російський удар по Україні був "одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних" і знову наголосив на потребі антибалістики, пише УНН.

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"Зараз триває ліквідація наслідків російського удару по столиці й містах Київщини. Понад 600 рятувальників ДСНС України та поліцейських залучено до робіт у Києві, Броварах і Борисполі. Вдячний усім, хто допомагає нашим людям", - вказав Зеленський у соцмережах.

За даними Президента, загалом тільки в Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, звичайну школу, дитячу лікарню і дитячий садок. "На жаль, станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих людей. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Важливо, щоб людям, які були поранені, надавалась уся необхідна допомога. І важливо, щоб партнери України не мовчали про цей та інші подібні удари й справді допомагали захисту наших людей, захисту життя в Україні", - зазначив він.

Цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів. Наші воїни сьогодні збили всі російські "калібри". Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, і також значний відсоток збиття дронів. Найбільша загроза – балістика. І це те, що повністю залежить від постачання ракет для "петріотів" для України, а отже, залежить від партнерів нашої держави. Не можна просто тихо, байдуже й бездіяльно споглядати, як росіяни руйнують життя балістикою. Українські воїни можуть діяти майстерно, коли сміливість і фаховість наших людей підтримані відповідною допомогою наших партнерів. Дякую всім, хто з Україною! - підкреслив Зеленський.

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