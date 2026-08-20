Зеленський: черговий удар рф став одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних

$44.700.0751.870.04
ukenru
18:57 • 11444 перегляди
"Майбутнє пам’ятає": у столиці на "Батьківщині-Матері" запустили арт-інсталяціюPhotoVideo
18:39 • 12354 перегляди
Sense Bank продадуть, а кошти від продажу спрямують на потреби Сил оборони - Корецький
17:33 • 13331 перегляди
Воєнний комплекс рф, колаборанти та колишні українські діячі - Зеленський запровадив кілька нових пакетів санкцій
20 серпня, 15:44 • 17328 перегляди
Ворог атакував у Києві обʼєкт критичної інфраструктури, у двох районах можуть бути перебої з гарячою водою - мер
20 серпня, 15:09 • 17710 перегляди
СЕО української компанії Fire Point Ірина Терех показала будівництво заводу з виробництва ракетного палива в Данії
Ексклюзив
20 серпня, 14:20 • 15749 перегляди
Чому ваш бренд можуть не зареєструвати - пояснення юристки
20 серпня, 14:10 • 15313 перегляди
У ЄС збираються роз'яснити нові правила щодо тимчасового захисту українців "найближчими тижнями"
20 серпня, 12:59 • 16221 перегляди
Суд обрав запобіжний захід водію Volkswagen, який вʼїхав у зупинку з людьми у КиєвіPhoto
20 серпня, 12:08 • 16844 перегляди
Прокурор просить для Микитася арешт із заставою 200 млн грнVideo
20 серпня, 11:56 • 18086 перегляди
Зеленський: черговий удар рф став одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабнихVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2м/с
52%
747мм
Популярнi новини
Румунія підняла два F-16 і знищила морський дрон - у ЄС відреагували20 серпня, 11:52 • 8028 перегляди
Кабмін звільнив частину промислових споживачів від обмежень електропостачання - кого це стосуєтьсяPhoto20 серпня, 11:55 • 5484 перегляди
У розвідці заявили, що кремль пропонує росіянам жити, вчитися і помирати в кредит20 серпня, 12:51 • 10837 перегляди
У Молдові знайшли уламки дрона після нічної атаки рф на Україну. Санду відреагувала20 серпня, 13:28 • 5608 перегляди
У Києві уламки ворожого БпЛА впали на бізнес-центр, спалахнула пожежа - мер20 серпня, 14:53 • 6896 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 87161 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 106411 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 90623 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 103656 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 98927 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ірина Терех
Вадим Філашкін
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Молдова
Польща
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 72878 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 93654 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 127757 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 130686 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 136825 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
Соціальна мережа
Північний потік
ФАБ-250

Зеленський: черговий удар рф став одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних

Київ • УНН

 • 18087 перегляди

У Києві та області пошкоджено 30 будинків, школу, лікарню й дитсадок, загинули 15 людей. Зеленський закликав партнерів надати Україні антибалістику.

Зеленський: черговий удар рф став одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній російський удар по Україні був "одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних" і знову наголосив на потребі антибалістики, пише УНН.

Деталі

"Зараз триває ліквідація наслідків російського удару по столиці й містах Київщини. Понад 600 рятувальників ДСНС України та поліцейських залучено до робіт у Києві, Броварах і Борисполі. Вдячний усім, хто допомагає нашим людям", - вказав Зеленський у соцмережах.

За даними Президента, загалом тільки в Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, звичайну школу, дитячу лікарню і дитячий садок. "На жаль, станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих людей. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Важливо, щоб людям, які були поранені, надавалась уся необхідна допомога. І важливо, щоб партнери України не мовчали про цей та інші подібні удари й справді допомагали захисту наших людей, захисту життя в Україні", - зазначив він.

Цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів. Наші воїни сьогодні збили всі російські "калібри". Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, і також значний відсоток збиття дронів. Найбільша загроза – балістика. І це те, що повністю залежить від постачання ракет для "петріотів" для України, а отже, залежить від партнерів нашої держави. Не можна просто тихо, байдуже й бездіяльно споглядати, як росіяни руйнують життя балістикою. Українські воїни можуть діяти майстерно, коли сміливість і фаховість наших людей підтримані відповідною допомогою наших партнерів. Дякую всім, хто з Україною!

- підкреслив Зеленський.

Масована атака рф по Україні - Сибіга закликав партнерів терміново надати перехоплювачі20.08.26, 11:50 • 3288 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиївУНН-ОдесаКиївська область
Школа
Вибухи
Евакуація
російська пропаганда
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Бориспіль
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Україна
Бровари
Київ