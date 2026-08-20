Масована атака рф по Україні - Сибіга закликав партнерів терміново надати перехоплювачі

Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів невідкладно надати перехоплювачі після нещодавньої російської нічної масованої атаки. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ, передає УНН.

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Ми знаємо хто з партнерів може надати ці перехоплювачі, і вкотре закликаємо діяти без зволікань. Кожне зволікання вимірюється людськими життями - заявив Сибіга.

Міністр додав, що Україна інформує всі держави та міжнародні організації про наслідки цієї атаки й закликає їх негайно вжити конкретних заходів для посилення тиску на росію та зміцнення підтримки України.

Цими жахливими воєнними злочинами путін прагне продемонструвати свою повну безкарність. Кожна російська балістична ракета - це акт варварства. А кожен перехоплювач, переданий Україні - це прояв людяності та врятовані людські життя - йдеться в заяві Сибіги.

Нагадаємо

Після масованої російської атаки частина Києва залишилася без електрики. ДТЕК повернув світло 50 тисячам родин, ще 40 тисяч осель чекають.