Россия атаковала Киев баллистическими ракетами — в столице прогремела серия взрывов 21 октября 2026
Киев • УНН
В ночь на 22 октября Киев атаковали баллистические ракеты, зафиксировано как минимум четыре взрыва. Данных о пострадавших и разрушениях не было.
В ночь на 22 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В столице прогремели как минимум 4 мощных взрыва, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении баллистических ракет с восточного направления, пишет УНН.
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В 01:55 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического оружия с севера. Уже в 01:57 военные сообщили о ракетах над Полтавской областью, которые двигались на запад, и уточнили, что их целью является Киев.
В 01:59 Воздушные силы зафиксировали движение баллистических ракет с востока в направлении Борисполя и столицы. Вскоре в Киеве прогремела серия взрывов.
Что известно о ракетной атаке
По сообщениям мониторинговых каналов, россия могла применить ракеты "Циркон", которые якобы запустила из ростовской области. В то же время Воздушные силы официально не подтверждали тип ракет и место их запуска.
Около 02:01 мониторинговые ресурсы сообщили о завершении текущей волны ракетной атаки, однако предупредили, что угроза новых пусков сохраняется.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших на момент первых сообщений не поступала.
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