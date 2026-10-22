росія атакувала Київ балістичними ракетами – у столиці пролунала серія вибухів 21 жовтня 2026

У ніч проти 22 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Києву. У столиці пролунали щонайменше 4 потужні вибухи, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення балістичних ракет зі східного напрямку, пише УНН.

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О 01:55 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Уже о 01:57 військові повідомили про ракети над Полтавщиною, які рухалися на захід, та уточнили, що їхньою ціллю є Київ.

О 01:59 Повітряні сили зафіксували рух балістичних ракет зі сходу в напрямку Борисполя та столиці. Невдовзі у Києві пролунала серія вибухів.

Що відомо про ракетну атаку

За повідомленнями моніторингових каналів, росія могла застосувати ракети "Циркон", які нібито запустила з ростовської області. Водночас Повітряні сили офіційно не підтверджували тип ракет та місце їхнього запуску.

Близько 02:01 моніторингові ресурси повідомили про завершення поточної хвилі ракетної атаки, однак попередили, що загроза нових пусків зберігається.

Інформація про можливі руйнування та постраждалих на момент перших повідомлень не надходила.

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