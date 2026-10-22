росія атакувала Київ балістичними ракетами – у столиці пролунала серія вибухів 21 жовтня 2026
Київ • УНН
У ніч проти 22 жовтня Київ атакували балістичні ракети, зафіксовано щонайменше чотири вибухи. Даних про постраждалих і руйнування не було.
У ніч проти 22 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Києву. У столиці пролунали щонайменше 4 потужні вибухи, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення балістичних ракет зі східного напрямку, пише УНН.
Деталі
О 01:55 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Уже о 01:57 військові повідомили про ракети над Полтавщиною, які рухалися на захід, та уточнили, що їхньою ціллю є Київ.
О 01:59 Повітряні сили зафіксували рух балістичних ракет зі сходу в напрямку Борисполя та столиці. Невдовзі у Києві пролунала серія вибухів.
Що відомо про ракетну атаку
За повідомленнями моніторингових каналів, росія могла застосувати ракети "Циркон", які нібито запустила з ростовської області. Водночас Повітряні сили офіційно не підтверджували тип ракет та місце їхнього запуску.
Близько 02:01 моніторингові ресурси повідомили про завершення поточної хвилі ракетної атаки, однак попередили, що загроза нових пусків зберігається.
Інформація про можливі руйнування та постраждалих на момент перших повідомлень не надходила.
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