Украина готова покупать ракеты для систем Patriot — Зеленский обратился к партнёрам после массированной атаки рф

Процент сбития крылатых ракет во время массированного удара РФ в ночь на 20 августа — около 90%, с баллистикой ситуация значительно хуже. Нужны ракеты для «пэтриотов». Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул — Украина готова покупать оружие, передает УНН.

Значительную часть дня сегодня в Киеве и области — в Борисполе, в Броварах — продолжались работы после российского удара. Удар был комбинированным: много баллистики, крылатых ракет, были дроны. К сожалению, с баллистикой сейчас сложнее всего. Если процент сбития крылатых ракет в этом ударе — около 90%, то с баллистикой ситуация значительно хуже. Нужны ракеты для «пэтриотов» — это то, что могут обеспечить только наши партнеры