Украина готова покупать ракеты для систем Patriot — Зеленский обратился к партнёрам после массированной атаки рф
Киев • УНН
Около 90% крылатых ракет сбили во время удара рф 20 августа, но баллистические ракеты перехватывать значительно сложнее. Украине нужны ракеты Patriot.
Процент сбития крылатых ракет во время массированного удара РФ в ночь на 20 августа — около 90%, с баллистикой ситуация значительно хуже. Нужны ракеты для «пэтриотов». Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул — Украина готова покупать оружие, передает УНН.
Значительную часть дня сегодня в Киеве и области — в Борисполе, в Броварах — продолжались работы после российского удара. Удар был комбинированным: много баллистики, крылатых ракет, были дроны. К сожалению, с баллистикой сейчас сложнее всего. Если процент сбития крылатых ракет в этом ударе — около 90%, то с баллистикой ситуация значительно хуже. Нужны ракеты для «пэтриотов» — это то, что могут обеспечить только наши партнеры
По его словам, «на всех уровнях доводим до них и нашу потребность, и то, что мы знаем: эту нашу потребность партнеры могут удовлетворить».
Мы говорим не о подарках. Речь идет о готовности Украины покупать оружие. Важно, чтобы были решения — соответствующие политические решения партнеров, и прежде всего в Соединенных Штатах. Я благодарен всем, кто действительно помогает Украине обороняться и спасать жизни людей