Україна готова купувати ракети для систем Patriot - Зеленський звернувся до партнерів після масованої атаки рф

Відсоток збиття крилатих ракет під час масованого удару рф у ніч на 20 серпня – близько 90%, з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для "петріотів". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський і наголосив - Україна готова купувати зброю, передає УНН.

Значну частину дня сьогодні у Києві і в області – в Борисполі, в Броварах – тривали роботи після російського удару. Комбінований був удар: багато балістики, крилатих ракет, були дрони. На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі – близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для "петріотів", це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери

За його словами, "на всіх рівнях доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити".

Ми говоримо не про подарунки. Це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення – відповідні політичні рішення партнерів, і передусім в Сполучених Штатах. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей