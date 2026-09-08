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Украина была готова принять самолет США: Зеленский раскрыл детали приезда делегации в Киев

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Украина была готова принять американскую делегацию самолетом через Борисполь или Жуляны. США из соображений безопасности выбрали поезд.

Украина была готова принять самолет США: Зеленский раскрыл детали приезда делегации в Киев

Украина была готова принять американскую делегацию, которая прибыла в Киев поездом, самолётом, однако американская сторона из соображений безопасности выбрала железнодорожный транспорт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами 8 сентября, передаёт УНН.

Детали

По словам украинского лидера,  аэропорты технически были готовы принять американский самолёт с делегацией переговорщиков. Речь идёт, в частности, об аэродромах "Борисполь" и "Жуляны".

Украина была готова принять американский самолёт. Самолёт с делегацией переговорщиков, поэтому можно было пользоваться и Борисполем, и Жулянами

- сказал президент.

В то же время он отметил, что русские пытались продемонстрировать отсутствие безопасности в Украине. По словам Зеленского, российские войска наносили удары по взлётно-посадочным полосам обоих аэропортов.

Президент также уточнил, что официальный Киев прорабатывал альтернативный вариант прибытия американской делегации через Белоруссию, в частности через Гомель, откуда до Киева можно было бы добраться на автомобиле примерно за три часа.

Также мы проработали этот формат. Наша служба безопасности всё проработала, была готова встречать. Но американская служба безопасности выбрала путь поездом

- отметил Зеленский.

Он добавил, что американская делегация положительно оценила поездку поездом и выразил надежду, что её представители снова приедут в Киев без длительных пауз.

Зеленский особо подчеркнул, что американские представители уже неоднократно посещали Москву, тогда как нынешний визит в Киев стал для них первым.

Они много раз были в Москве, и это первый раз в Киеве. Я благодарен за то, что они в Киеве, но хочется, чтобы они были чаще, для того чтобы всё-таки показывать баланс уважения и к Москве, и к Киеву. Это для нас важно

- сказал президент.

В то же время Зеленский предположил, что во время следующего визита американская делегация может воспользоваться самолётом. Он предложил оставить американский борт в Польше или другой соседней с Украиной стране, а дальше воспользоваться украинским президентским самолётом.

Напомним

6 сентября спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прибыли в Киев поездом после визита в Москву.

Александра Василенко

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