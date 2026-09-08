Украина была готова принять самолет США: Зеленский раскрыл детали приезда делегации в Киев

Украина была готова принять американскую делегацию, которая прибыла в Киев поездом, самолётом, однако американская сторона из соображений безопасности выбрала железнодорожный транспорт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами 8 сентября, передаёт УНН.

По словам украинского лидера, аэропорты технически были готовы принять американский самолёт с делегацией переговорщиков. Речь идёт, в частности, об аэродромах "Борисполь" и "Жуляны".

В то же время он отметил, что русские пытались продемонстрировать отсутствие безопасности в Украине. По словам Зеленского, российские войска наносили удары по взлётно-посадочным полосам обоих аэропортов.

Президент также уточнил, что официальный Киев прорабатывал альтернативный вариант прибытия американской делегации через Белоруссию, в частности через Гомель, откуда до Киева можно было бы добраться на автомобиле примерно за три часа.

Он добавил, что американская делегация положительно оценила поездку поездом и выразил надежду, что её представители снова приедут в Киев без длительных пауз.

Зеленский особо подчеркнул, что американские представители уже неоднократно посещали Москву, тогда как нынешний визит в Киев стал для них первым.

Они много раз были в Москве, и это первый раз в Киеве. Я благодарен за то, что они в Киеве, но хочется, чтобы они были чаще, для того чтобы всё-таки показывать баланс уважения и к Москве, и к Киеву. Это для нас важно