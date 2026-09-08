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Україна була готова прийняти літак США: Зеленський розкрив деталі приїзду делегації до Києва

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Україна була готова прийняти американську делегацію літаком через Бориспіль або Жуляни. США з міркувань безпеки обрали потяг.

Україна була готова прийняти літак США: Зеленський розкрив деталі приїзду делегації до Києва

Україна була готова прийняти американську делегацію, яка прибула до Києва потягом, літаком, однак американська сторона з міркувань безпеки обрала залізничний транспорт. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами 8 вересня, передає УНН.

Деталі

За словами українського лідера,  аеропорти технічно були готові прийняти американський літак із делегацією переговорників. Йдеться, зокрема, про летовища "Бориспіль" та "Жуляни".

Україна була готова приймати американський літак. Літак з делегацією переговорників, тому можна було користуватись і Борисполем, і Жулянами

- сказав президент.

Водночас він зазначив, що росіяни намагалися продемонструвати відсутність безпеки в Україні. За словами Зеленського, російські війська завдавали ударів по злітно-посадкових смугах обох аеропортів.

Президент також уточнив, що офіційний Київ опрацьовував альтернативний варіант прибуття американської делегації через білорусь, зокрема через Гомель, звідки до Києва можна було б дістатися автомобілем приблизно за три години.

Також ми пропрацювали цей формат. Наша служба безпеки все пропрацювала, готова була зустрічати. Але американська безпека обрала шлях потягом

- зазначив Зеленський.

Він додав, що американська делегація позитивно оцінила поїздку потягом та висловив сподівання, що її представники знову приїдуть до Києва без тривалих пауз.

Зеленський особливо закцентував на тому, що американські представники вже неодноразово відвідували москву, тоді як нинішній візит до Києва став для них першим.

Вони були багато разів у москві, і це перший раз у Києві. Я вдячний за те, що вони в Києві, але хочеться, щоб вони були частіше, для того, щоб показувати все-таки баланс поваги і до москви, і до Києва. Це для нас важливо

- сказав президент.

Водночас Зеленський припустив, що під час наступного візиту американська делегація може скористатися літаком. Він запропонував залишити американський борт у Польщі або іншій сусідній з Україною країні, а далі скористатися українським президентським літаком.

Нагадаємо

6 вересня спецпредставники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до Києва потягом після візиту до москви.

Олександра Василенко

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