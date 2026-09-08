Україна була готова прийняти літак США: Зеленський розкрив деталі приїзду делегації до Києва

Україна була готова прийняти американську делегацію, яка прибула до Києва потягом, літаком, однак американська сторона з міркувань безпеки обрала залізничний транспорт. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами 8 вересня, передає УНН.

За словами українського лідера, аеропорти технічно були готові прийняти американський літак із делегацією переговорників. Йдеться, зокрема, про летовища "Бориспіль" та "Жуляни".

Водночас він зазначив, що росіяни намагалися продемонструвати відсутність безпеки в Україні. За словами Зеленського, російські війська завдавали ударів по злітно-посадкових смугах обох аеропортів.

Президент також уточнив, що офіційний Київ опрацьовував альтернативний варіант прибуття американської делегації через білорусь, зокрема через Гомель, звідки до Києва можна було б дістатися автомобілем приблизно за три години.

Він додав, що американська делегація позитивно оцінила поїздку потягом та висловив сподівання, що її представники знову приїдуть до Києва без тривалих пауз.

Зеленський особливо закцентував на тому, що американські представники вже неодноразово відвідували москву, тоді як нинішній візит до Києва став для них першим.

Вони були багато разів у москві, і це перший раз у Києві. Я вдячний за те, що вони в Києві, але хочеться, щоб вони були частіше, для того, щоб показувати все-таки баланс поваги і до москви, і до Києва. Це для нас важливо