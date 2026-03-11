Под Киевом мужчина устроил стрельбу в магазине, целился в полки с алкоголем

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 2730 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 6980 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 10174 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 14155 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 22573 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 32979 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32128 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44167 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 119350 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87562 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
38%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 45522 просмотра
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф10:48 • 12286 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину10:51 • 19868 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 14602 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 11214 просмотра
публикации
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 9958 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 11258 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 45578 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 56820 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 119350 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Андрей Кудряшов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Иран
Европа
Катар
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 140 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 5286 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 14652 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 31919 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 32306 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Фильм
Шахед-136

Под Киевом мужчина устроил стрельбу в магазине, целился в полки с алкоголем

Киев • УНН

 • 854 просмотра

В Борисполе 29-летний мужчина стрелял из пистолета по полкам с алкоголем и на улице. Посетитель вывел злоумышленника, полиция объявила ему подозрение.

Под Киевом мужчина устроил стрельбу в магазине, целился в полки с алкоголем

В Киевской области пьяный мужчина устроил стрельбу в магазине. Его вывел из помещения другой посетитель, злоумышленнику сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

В Борисполе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил хулиганские действия в торговом помещении и на прилегающей территории, произведя выстрелы из пистолета.

О происшествии в полицию сообщили работники заведения. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 29-летний местный житель зашел в один из магазинов города. Во время ожидания обслуживания фигурант достал пистолет, нацелился в сторону полок с алкогольными напитками и произвел выстрел.

Пьяный житель Франковска устроил стрельбу из стартового пистолета возле магазина09.03.26, 02:14 • 11245 просмотров

После этого мужчина вышел на улицу и сделал еще несколько выстрелов на прилегающей к заведению территории. Впоследствии стрелок вернулся в торговое помещение и, общаясь с работниками, демонстративно положил пистолет на прилавок.

В это время в магазин зашел посетитель с семьей, увидел мужчину с пистолетом и немедленно вывел его из помещения.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

На Киевщине полиция задержала мужчину после выстрела и драки в Тарасовке02.03.26, 18:46 • 5828 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧПКиевская область
Столкновения
Киевская область
Борисполь
Украина