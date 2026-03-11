Под Киевом мужчина устроил стрельбу в магазине, целился в полки с алкоголем

В Киевской области пьяный мужчина устроил стрельбу в магазине. Его вывел из помещения другой посетитель, злоумышленнику сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

В Борисполе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил хулиганские действия в торговом помещении и на прилегающей территории, произведя выстрелы из пистолета.

О происшествии в полицию сообщили работники заведения. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 29-летний местный житель зашел в один из магазинов города. Во время ожидания обслуживания фигурант достал пистолет, нацелился в сторону полок с алкогольными напитками и произвел выстрел.

После этого мужчина вышел на улицу и сделал еще несколько выстрелов на прилегающей к заведению территории. Впоследствии стрелок вернулся в торговое помещение и, общаясь с работниками, демонстративно положил пистолет на прилавок.

В это время в магазин зашел посетитель с семьей, увидел мужчину с пистолетом и немедленно вывел его из помещения.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

