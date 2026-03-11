$43.860.0351.040.33
15:03 • 2644 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 6726 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 10090 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 14080 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 22507 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 32954 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 32109 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44163 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 119268 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87558 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Під Києвом чоловік влаштував стрілянину в магазині, цілив у полиці з алкоголем

Київ • УНН

 • 822 перегляди

У Борисполі 29-річний чоловік стріляв з пістолета по полицях з алкоголем та на вулиці. Відвідувач вивів зловмисника, поліція оголосила йому підозру.

Під Києвом чоловік влаштував стрілянину в магазині, цілив у полиці з алкоголем

У Київській області п'яний чоловік влаштував стрілянину в магазині. Його вивів із приміщення інший відвідувач, зловмиснику повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

У Борисполі чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив хуліганські дії в торговельному приміщенні та на прилеглій території, здійснивши постріли з пістолета.

Про подію до поліції повідомили працівники закладу. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що 29-річний місцевий житель зайшов до одного із магазинів міста. Під час очікування обслуговування фігурант дістав пістолет, націлився у бік полиць з алкогольними напоями та здійснив постріл.

В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину09.03.26, 02:14 • 11245 переглядiв

Після цього чоловік вийшов на вулицю та зробив ще декілька пострілів на прилеглій до закладу території. Згодом стрілок повернувся до торговельного приміщення та спілкуючись з працівниками, демонстративно поклав пістолет на прилавок.

В цей час до магазину зайшов відвідувач із родиною, побачив чоловіка з пістолетом та негайно вивів його із приміщення.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

На Київщині поліція затримала чоловіка після пострілу та бійки у Тарасівці02.03.26, 18:46 • 5828 переглядiв

Антоніна Туманова

КриміналКиївська область
Сутички
Київська область
Бориспіль
Україна