Під Києвом чоловік влаштував стрілянину в магазині, цілив у полиці з алкоголем

У Київській області п'яний чоловік влаштував стрілянину в магазині. Його вивів із приміщення інший відвідувач, зловмиснику повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

У Борисполі чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив хуліганські дії в торговельному приміщенні та на прилеглій території, здійснивши постріли з пістолета.

Про подію до поліції повідомили працівники закладу. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що 29-річний місцевий житель зайшов до одного із магазинів міста. Під час очікування обслуговування фігурант дістав пістолет, націлився у бік полиць з алкогольними напоями та здійснив постріл.

Після цього чоловік вийшов на вулицю та зробив ще декілька пострілів на прилеглій до закладу території. Згодом стрілок повернувся до торговельного приміщення та спілкуючись з працівниками, демонстративно поклав пістолет на прилавок.

В цей час до магазину зайшов відвідувач із родиною, побачив чоловіка з пістолетом та негайно вивів його із приміщення.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

