На Київщині поліція затримала чоловіка після пострілу та бійки у Тарасівці

Ексклюзив
16:02 • 5032 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 6814 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 7786 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 10881 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 13269 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 11037 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 12462 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 14842 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 26561 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 16374 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІ
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майна 68 млн гривень
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
16:02 • 5028 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 26561 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старіє
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Airbus A380
Starlink

На Київщині поліція затримала чоловіка після пострілу та бійки у Тарасівці

Київ • УНН

 • 80 перегляди

На Фастівщині 35-річний чоловік після конфлікту вистрілив у підлогу та вдарив працівника закладу. За місцем проживання затриманого виявили ручну гранату та підривач.

На Київщині поліція затримала чоловіка після пострілу та бійки у Тарасівці

На Фастівщині 35-річний місцевий житель вчинив бійку та стрілянину. За його місцем проживання правоохоронці виявили боєприпаси. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.

Деталі

Днями в селі Тарасівка у приміщенні торгівельного павільйону між двома чоловіками виник конфлікт. Після словесної перепалки фігурант завдав одного удару в обличчя 26-річному працівнику цього ж закладу та здійснив постріл в підлогу з пістолета. Після чого втік у невідомому напрямку.

Згодом під час невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські спільно з працівниками вибухотехнічної служби вилучили ручну гранату та підривач.

Кривдника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

У Києві в готелі чоловіка побили до втрати ока, за скоєне затримали іноземця - поліція

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Село
Обшук
Сутички
Київська область