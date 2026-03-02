На Київщині поліція затримала чоловіка після пострілу та бійки у Тарасівці
Київ • УНН
На Фастівщині 35-річний чоловік після конфлікту вистрілив у підлогу та вдарив працівника закладу. За місцем проживання затриманого виявили ручну гранату та підривач.
На Фастівщині 35-річний місцевий житель вчинив бійку та стрілянину. За його місцем проживання правоохоронці виявили боєприпаси. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
Деталі
Днями в селі Тарасівка у приміщенні торгівельного павільйону між двома чоловіками виник конфлікт. Після словесної перепалки фігурант завдав одного удару в обличчя 26-річному працівнику цього ж закладу та здійснив постріл в підлогу з пістолета. Після чого втік у невідомому напрямку.
Згодом під час невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські спільно з працівниками вибухотехнічної служби вилучили ручну гранату та підривач.
Кривдника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
