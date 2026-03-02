На Киевщине полиция задержала мужчину после выстрела и драки в Тарасовке
Киев • УНН
На Фастовщине 35-летний мужчина после конфликта выстрелил в пол и ударил работника заведения. По месту жительства задержанного обнаружили ручную гранату и взрыватель.
В Фастовском районе 35-летний местный житель устроил драку и стрельбу. По месту его жительства правоохранители обнаружили боеприпасы. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.
Подробности
На днях в селе Тарасовка в помещении торгового павильона между двумя мужчинами возник конфликт. После словесной перепалки фигурант нанес один удар в лицо 26-летнему работнику этого же заведения и произвел выстрел в пол из пистолета. После чего скрылся в неизвестном направлении.
Впоследствии во время неотложного обыска по месту жительства злоумышленника полицейские совместно с работниками взрывотехнической службы изъяли ручную гранату и взрыватель.
Обидчик задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.
