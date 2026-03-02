На Киевщине полиция задержала мужчину после выстрела и драки в Тарасовке

$43.100.11
Эксклюзив
16:02 • 5034 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 6816 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 7788 просмотра
15:00 • 7788 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 10882 просмотра
14:18 • 10882 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 13270 просмотра
14:03 • 13270 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 11037 просмотра
13:36 • 11037 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово
13:33 • 12462 просмотра
Эксклюзив
13:33 • 12462 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
12:02 • 14843 просмотра
Эксклюзив
12:02 • 14843 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
11:19 • 26561 просмотра
Эксклюзив
11:19 • 26561 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 16374 просмотра
11:00 • 16374 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
16:02 • 5044 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 14788 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 22355 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 26565 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 136472 просмотра
На Киевщине полиция задержала мужчину после выстрела и драки в Тарасовке

Киев • УНН

 • 78 просмотра

На Фастовщине 35-летний мужчина после конфликта выстрелил в пол и ударил работника заведения. По месту жительства задержанного обнаружили ручную гранату и взрыватель.

На Киевщине полиция задержала мужчину после выстрела и драки в Тарасовке

В Фастовском районе 35-летний местный житель устроил драку и стрельбу. По месту его жительства правоохранители обнаружили боеприпасы. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.

Подробности

На днях в селе Тарасовка в помещении торгового павильона между двумя мужчинами возник конфликт. После словесной перепалки фигурант нанес один удар в лицо 26-летнему работнику этого же заведения и произвел выстрел в пол из пистолета. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Впоследствии во время неотложного обыска по месту жительства злоумышленника полицейские совместно с работниками взрывотехнической службы изъяли ручную гранату и взрыватель.

Обидчик задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

В Киеве в отеле мужчину избили до потери глаза, за содеянное задержали иностранца - полиция23.02.26, 08:36 • 6195 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Обыск
Столкновения
Киевская область