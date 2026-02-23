В Киеве в отеле мужчину избили до потери глаза, за содеянное задержали иностранца - полиция

В Киеве задержали иностранца по подозрению в жестоком избиении киевлянина в отеле в центре столицы, потерпевший потерял глаз, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел поздно вечером в помещении отеля на улице Юрия Ильенко, в Шевченковском районе столицы. Тогда в полицию Киева поступило сообщение об избиении посетителя заведения.

Правоохранители установили, что между 38-летним злоумышленником, который заселялся в отель, и 42-летним местным жителем, который находился там на одном из мероприятий, произошел конфликт.

"Во время спора нарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес мужчине многочисленные удары руками и ногами по голове. Врачи госпитализировали потерпевшего с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. От полученных телесных повреждений мужчина также потерял глаз", - сообщили в полиции.

Фигуранта задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

За содеянное подозреваемому грозит до 8 лет заключения.

