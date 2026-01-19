$43.180.08
14:59 • 572 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 1406 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 8374 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 23804 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 26271 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 16826 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 22574 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 30659 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 40438 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 60522 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Избил до смерти ради кроссовок: мужчине грозит до 15 лет за решеткой за нападение на военного возле вокзала в Киеве

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

27-летний житель Черкасской области обвиняется в разбойном нападении на военнослужащего возле киевского вокзала. Нападавший избил военного, забрал его кроссовки, после чего потерпевший скончался в больнице.

Избил до смерти ради кроссовок: мужчине грозит до 15 лет за решеткой за нападение на военного возле вокзала в Киеве

Возле вокзала в Киеве мужчина совершил разбойное нападение на военного ради его кроссовок, избитый военный умер - теперь нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Направлен в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Черкасской области, который вблизи столичного железнодорожного вокзала совершил разбойное нападение на военнослужащего

- сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным прокуратуры, установлено, что в апреле 2025 года мужчина познакомился с военным недалеко от станции метро "Вокзальная".

"Впоследствии обвиняемый начал ссору, в ходе которой избил военного, а когда тот упал на землю и потерял сознание, снял с потерпевшего кроссовки, обулся в них и скрылся с места преступления. Свою обувь нападавший оставил возле потерпевшего военного. Впоследствии избитый мужчина умер в медицинском учреждении", - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый, как указано, находится под стражей без права внесения залога.

Действия нападавшего квалифицированы как разбой (ч. 4 ст. 187 УК Украины), то есть совершение нападения с целью завладения чужим имуществом, в условиях военного положения, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время отмечается, что в отношении этого же мужчины в октябре 2025 года Шевченковским районным судом Киева принято решение о применении принудительных мер медицинского характера за убийство собаки (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

Криминал и ЧП
Животные
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Черкасская область
Киев