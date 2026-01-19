Избил до смерти ради кроссовок: мужчине грозит до 15 лет за решеткой за нападение на военного возле вокзала в Киеве

Возле вокзала в Киеве мужчина совершил разбойное нападение на военного ради его кроссовок, избитый военный умер - теперь нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Направлен в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Черкасской области, который вблизи столичного железнодорожного вокзала совершил разбойное нападение на военнослужащего - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным прокуратуры, установлено, что в апреле 2025 года мужчина познакомился с военным недалеко от станции метро "Вокзальная".

"Впоследствии обвиняемый начал ссору, в ходе которой избил военного, а когда тот упал на землю и потерял сознание, снял с потерпевшего кроссовки, обулся в них и скрылся с места преступления. Свою обувь нападавший оставил возле потерпевшего военного. Впоследствии избитый мужчина умер в медицинском учреждении", - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый, как указано, находится под стражей без права внесения залога.

Действия нападавшего квалифицированы как разбой (ч. 4 ст. 187 УК Украины), то есть совершение нападения с целью завладения чужим имуществом, в условиях военного положения, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время отмечается, что в отношении этого же мужчины в октябре 2025 года Шевченковским районным судом Киева принято решение о применении принудительных мер медицинского характера за убийство собаки (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

