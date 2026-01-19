$43.180.08
Побив до смерті заради кросівок: чоловіку загрожує до 15 років за ґратами за напад на військового біля вокзалу в Києві

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

27-річний житель Черкащини звинувачується у розбійному нападі на військовослужбовця біля київського вокзалу. Нападник побив військового, забрав його кросівки, після чого потерпілий помер у лікарні.

Побив до смерті заради кросівок: чоловіку загрожує до 15 років за ґратами за напад на військового біля вокзалу в Києві

Біля вокзалу у Києві чоловік скоїв розбій на військового заради його кросівок, побитий військовий помер - тепер нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, пише УНН.

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо 27-річного жителя Черкащини, який поблизу столичного залізничного вокзалу вчинив розбійний напад на військовослужбовця

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними прокуратури, встановлено, що у квітні 2025 року чоловік познайомився з військовим неподалік станції метро "Вокзальна".

"Згодом обвинувачений почав сварку, в ході якої побив військового, а коли той впав на землю та знепритомнів, зняв із потерпілого кросівки, взув їх та втік з місця злочину. Своє взуття нападник залишив біля потерпілого військового. Згодом побитий чоловік помер у медичному закладі", - повідомили у прокуратурі.

Обвинувачений, як вказано, перебуває під вартою без права внесення застави.

Дії нападника кваліфіковано як розбій (ч. 4 ст. 187 КК України), тобто вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, поєднаного з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Водночас зазначається, що стосовно цього ж чоловіка у жовтні 2025 року Шевченківським районним судом Києва ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру за вбивство собаки (ч. 3 ст. 299 КК України).

Побив киянина у столичному метро через колір волосся: 18-річному хлопцю повідомили про підозру03.02.24, 17:09 • 57410 переглядiв

Юлія Шрамко

