Побив до смерті заради кросівок: чоловіку загрожує до 15 років за ґратами за напад на військового біля вокзалу в Києві
Київ • УНН
27-річний житель Черкащини звинувачується у розбійному нападі на військовослужбовця біля київського вокзалу. Нападник побив військового, забрав його кросівки, після чого потерпілий помер у лікарні.
Біля вокзалу у Києві чоловік скоїв розбій на військового заради його кросівок, побитий військовий помер - тепер нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, пише УНН.
Скеровано до суду обвинувальний акт щодо 27-річного жителя Черкащини, який поблизу столичного залізничного вокзалу вчинив розбійний напад на військовослужбовця
Деталі
За даними прокуратури, встановлено, що у квітні 2025 року чоловік познайомився з військовим неподалік станції метро "Вокзальна".
"Згодом обвинувачений почав сварку, в ході якої побив військового, а коли той впав на землю та знепритомнів, зняв із потерпілого кросівки, взув їх та втік з місця злочину. Своє взуття нападник залишив біля потерпілого військового. Згодом побитий чоловік помер у медичному закладі", - повідомили у прокуратурі.
Обвинувачений, як вказано, перебуває під вартою без права внесення застави.
Дії нападника кваліфіковано як розбій (ч. 4 ст. 187 КК України), тобто вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, поєднаного з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Водночас зазначається, що стосовно цього ж чоловіка у жовтні 2025 року Шевченківським районним судом Києва ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру за вбивство собаки (ч. 3 ст. 299 КК України).
