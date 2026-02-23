У Києві в готелі чоловіка побили до втрати ока, за скоєне затримали іноземця - поліція

$43.270.00
22 лютого, 19:57 • 14919 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 31146 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 33086 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 40007 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 38748 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 47881 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 53529 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 42704 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 68972 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 75121 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
У Вероні перед церемонією закриття Олімпіади мітингувальники влаштували протест22 лютого, 20:51 • 5674 перегляди
Air Canada припинила авіасполучення з мексиканським курортом Пуерто-Вальярта через загострення безпекової ситуації22 лютого, 21:22 • 6314 перегляди
Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі22 лютого, 21:44 • 11876 перегляди
Іран та рф уклали секретну угоду на пів мільярда євро щодо постачання сучасних зенітних комплексів22 лютого, 21:59 • 9516 перегляди
Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю22 лютого, 23:24 • 15268 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 88845 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 98689 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 105822 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 117590 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 155677 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Лев XIV
Кім Чен Ин
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Львів
Білий дім
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 43541 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 45287 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 45270 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 36148 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 38573 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
У Києві в готелі чоловіка побили до втрати ока, за скоєне затримали іноземця - поліція

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Іноземець затриманий за підозрою у тому, що побив киянина в готелі в центрі столиці. Потерпілого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та втратою ока.

У Києві в готелі чоловіка побили до втрати ока, за скоєне затримали іноземця - поліція

У Києві затримали іноземця за підозрою у жорстокому побитті киянина в готелі у центрі столиці, потерпілий втратив око, повідомили у ГУНП в столиці у понеділок, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався пізно ввечері в приміщенні готелю на вулиці Юрія Іллєнка, у Шевченківському районі столиці. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення про побиття відвідувача закладу.

Правоохоронці встановили, що між 38-річним зловмисником, який заселявся до готелю, та 42-річним місцевим жителем, який перебував там на одному із заходів, стався конфлікт.

"Під час суперечки порушник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав чоловікові численних ударів руками та ногами по голові. Лікарі госпіталізували потерпілого із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік також втратив око", - повідомили у поліції.

Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. 

За скоєне підозрюваному загрожує до 8 років увʼязнення. 

Побив до смерті заради кросівок: чоловіку загрожує до 15 років за ґратами за напад на військового біля вокзалу в Києві19.01.26, 16:33 • 3190 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал
Сутички
Київ