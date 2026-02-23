У Києві в готелі чоловіка побили до втрати ока, за скоєне затримали іноземця - поліція
Київ • УНН
Іноземець затриманий за підозрою у тому, що побив киянина в готелі в центрі столиці. Потерпілого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та втратою ока.
У Києві затримали іноземця за підозрою у жорстокому побитті киянина в готелі у центрі столиці, потерпілий втратив око, повідомили у ГУНП в столиці у понеділок, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався пізно ввечері в приміщенні готелю на вулиці Юрія Іллєнка, у Шевченківському районі столиці. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення про побиття відвідувача закладу.
Правоохоронці встановили, що між 38-річним зловмисником, який заселявся до готелю, та 42-річним місцевим жителем, який перебував там на одному із заходів, стався конфлікт.
"Під час суперечки порушник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав чоловікові численних ударів руками та ногами по голові. Лікарі госпіталізували потерпілого із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік також втратив око", - повідомили у поліції.
Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.
За скоєне підозрюваному загрожує до 8 років увʼязнення.
