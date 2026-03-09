В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину

$43.8150.90
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов'язаного
8 березня, 14:42 • 24590 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 49214 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 31732 перегляди
Сили оборони уразили "Панцирь-С1", десантний катер та пункти управління ворога
8 березня, 08:41 • 30932 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки
8 березня, 08:15 • 27181 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березня
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 37648 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 79987 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44273 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 44479 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відео
росіяни намагаються відновини Старобешівську ТЕС
США не планують відмовлятися від санкцій проти росії – міністр енергетики Райт
Відкриття у печерах Нью-Мексико змінює уявлення про можливість життя на інших планетах
Ринок готується до стрибка цін на нафту до $100 за барель – FT
Син убитого аятоли ймовірно став новим верховним лідером Ірану – джерела
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Білий дім
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березня
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
Техніка
Золото
Financial Times
Дипломатка
Truth Social

В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину

Київ • УНН

 • 942 перегляди

В Івано-Франківську затримали 43-річного чоловіка, який тричі вистрілив під час конфлікту. Поліція встановлює обставини інциденту.

В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину

В Івано-Франківську поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту здійснив постріли зі стартового пістолета. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що  8 березня о 19:01 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сорохтея в Івано-Франківську, поблизу продуктового магазину, невідома особа здійснила постріли.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні. Під час перевірки інформації поліцейські встановили, що між групою чоловіків виник конфлікт. У ході словесної суперечки один із учасників - місцевий мешканець 1981 року народження - перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що правоохоронці оперативно затримали чоловіка та доставили його до Івано-Франківського районного управління поліції. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо

Напередодні у Хмельницькому затримали чоловіка, який вчинив нічну стрілянину з автоматичної зброї. Зловмисник перебував у стані сп'яніння та здався спецпризначенцям.

На Буковині водій намагався втекти і травмував поліцейського, його затримали із стріляниною

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал
Національна поліція України
Івано-Франківськ