В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину

В Івано-Франківську поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту здійснив постріли зі стартового пістолета. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, інформує УНН.

Зазначається, що 8 березня о 19:01 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сорохтея в Івано-Франківську, поблизу продуктового магазину, невідома особа здійснила постріли.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні. Під час перевірки інформації поліцейські встановили, що між групою чоловіків виник конфлікт. У ході словесної суперечки один із учасників - місцевий мешканець 1981 року народження - перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета