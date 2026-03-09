В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину
Київ • УНН
В Івано-Франківську затримали 43-річного чоловіка, який тричі вистрілив під час конфлікту. Поліція встановлює обставини інциденту.
В Івано-Франківську поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту здійснив постріли зі стартового пістолета. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що 8 березня о 19:01 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сорохтея в Івано-Франківську, поблизу продуктового магазину, невідома особа здійснила постріли.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні. Під час перевірки інформації поліцейські встановили, що між групою чоловіків виник конфлікт. У ході словесної суперечки один із учасників - місцевий мешканець 1981 року народження - перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета
Вказується, що правоохоронці оперативно затримали чоловіка та доставили його до Івано-Франківського районного управління поліції. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо
Напередодні у Хмельницькому затримали чоловіка, який вчинив нічну стрілянину з автоматичної зброї. Зловмисник перебував у стані сп'яніння та здався спецпризначенцям.
