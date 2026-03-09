Пьяный житель Франковска устроил стрельбу из стартового пистолета возле магазина

В Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который во время конфликта произвел выстрелы из стартового пистолета. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 8 марта в 19:01 на линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Сорохтея в Ивано-Франковске, возле продуктового магазина, неизвестный произвел выстрелы.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и патрульные. В ходе проверки информации полицейские установили, что между группой мужчин возник конфликт. В ходе словесной перепалки один из участников - местный житель 1981 года рождения - находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел три выстрела из стартового пистолета - говорится в сообщении.

Указывается, что правоохранители оперативно задержали мужчину и доставили его в Ивано-Франковское районное управление полиции. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним

Накануне в Хмельницком задержали мужчину, который устроил ночную стрельбу из автоматического оружия. Злоумышленник находился в состоянии опьянения и сдался спецназовцам.

На Буковине водитель пытался скрыться и травмировал полицейского, его задержали со стрельбой