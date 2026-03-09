Пьяный житель Франковска устроил стрельбу из стартового пистолета возле магазина

$43.8150.90
ukenru
19:46 • 10056 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 23182 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 47943 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 30924 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 30202 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 26935 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 37463 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 79897 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44232 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 44432 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
0м/с
48%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский сообщил о ежегодной поддержке Украины от Нидерландов на 3 млрд евроVideo8 марта, 14:51 • 5770 просмотра
США не планируют отказываться от санкций против России – министр энергетики Райт8 марта, 16:34 • 8654 просмотра
Открытие в пещерах Нью-Мексико меняет представление о возможности жизни на других планетах8 марта, 17:36 • 10005 просмотра
Рынок готовится к скачку цен на нефть до $100 за баррель – FT8 марта, 18:30 • 7452 просмотра
Сын убитого аятоллы, вероятно, стал новым верховным лидером Ирана – источники8 марта, 18:42 • 10902 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 47937 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 75045 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 80577 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 109845 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 73006 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 20963 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 28691 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 31164 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 32140 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 32743 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Financial Times
Дипломатка
Truth Social

Пьяный житель Франковска устроил стрельбу из стартового пистолета возле магазина

Киев • УНН

 • 168 просмотра

В Ивано-Франковске задержали 43-летнего мужчину, который трижды выстрелил во время конфликта. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Пьяный житель Франковска устроил стрельбу из стартового пистолета возле магазина

В Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который во время конфликта произвел выстрелы из стартового пистолета. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 8 марта в 19:01 на линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Сорохтея в Ивано-Франковске, возле продуктового магазина, неизвестный произвел выстрелы.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и патрульные. В ходе проверки информации полицейские установили, что между группой мужчин возник конфликт. В ходе словесной перепалки один из участников - местный житель 1981 года рождения - находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел три выстрела из стартового пистолета

- говорится в сообщении.

Указывается, что правоохранители оперативно задержали мужчину и доставили его в Ивано-Франковское районное управление полиции. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним

Накануне в Хмельницком задержали мужчину, который устроил ночную стрельбу из автоматического оружия. Злоумышленник находился в состоянии опьянения и сдался спецназовцам.

На Буковине водитель пытался скрыться и травмировал полицейского, его задержали со стрельбой26.02.26, 16:27 • 2926 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Ивано-Франковск