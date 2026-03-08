$43.810.0050.900.00
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
У Хмельницькому нетверезий військовий стріляв з балкона багатоповерхівки - його затримали

Київ • УНН

 • 2548 перегляди

У Хмельницькому затримали чоловіка, який вчинив нічну стрілянину з автоматичної зброї. Зловмисник перебував у стані сп'яніння та здався спецпризначенцям.

У Хмельницькому нетверезий військовий стріляв з балкона багатоповерхівки - його затримали

У Хмельницькому поліція розслідує нічну стрілянину у дворі багатоповерхового будинку. За попередньою інформацією, чоловік відкрив вогонь з балкона квартири на дев’ятому поверсі та випустив близько 90 патронів з автоматичної зброї. Про це повідомляє ГУНП України у Хмельницькій області, передає УНН.

Деталі

Повідомлення про стрільбу в дворі одного з будинків по вулиці Гайовій надійшло на спецлінію 102 від місцевих мешканців 7 березня о 22:20 годині. За попередньою інформацією, невідомий чоловік стріляв по подвір'ю багатоповерхівки з балкону квартири на 9 поверсі

- йдеться у дописі.

На місце події одразу виїхало керівництво ГУНП у Хмельницькій області, слідчо-оперативна група, спецпідрозділ КОРД та патрульна поліція. Правоохоронці встановили, що стрілянину відкрив мешканець однієї з квартир. Чоловік є військовослужбовцем.

Він випустив з автоматичної зброї близько 90 патронів. У результаті проведення поліцейської спецоперації правопорушник здався правоохоронцям. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу

- йдеться у дописі.

Наразі розслідування триває, а поліцейські з’ясовують обставини події та походження зброї.

Нагадаємо

У Фастівському районі Київської області 35-річний чоловік після конфлікту вистрілив у підлогу та вдарив працівника закладу. Його виявили і затримали за місцем проживання.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал
Національна поліція України
Київська область
Хмельницький