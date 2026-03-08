У Хмельницькому нетверезий військовий стріляв з балкона багатоповерхівки - його затримали
Київ • УНН
У Хмельницькому затримали чоловіка, який вчинив нічну стрілянину з автоматичної зброї. Зловмисник перебував у стані сп'яніння та здався спецпризначенцям.
У Хмельницькому поліція розслідує нічну стрілянину у дворі багатоповерхового будинку. За попередньою інформацією, чоловік відкрив вогонь з балкона квартири на дев’ятому поверсі та випустив близько 90 патронів з автоматичної зброї. Про це повідомляє ГУНП України у Хмельницькій області, передає УНН.
Деталі
Повідомлення про стрільбу в дворі одного з будинків по вулиці Гайовій надійшло на спецлінію 102 від місцевих мешканців 7 березня о 22:20 годині. За попередньою інформацією, невідомий чоловік стріляв по подвір'ю багатоповерхівки з балкону квартири на 9 поверсі
На місце події одразу виїхало керівництво ГУНП у Хмельницькій області, слідчо-оперативна група, спецпідрозділ КОРД та патрульна поліція. Правоохоронці встановили, що стрілянину відкрив мешканець однієї з квартир. Чоловік є військовослужбовцем.
Він випустив з автоматичної зброї близько 90 патронів. У результаті проведення поліцейської спецоперації правопорушник здався правоохоронцям. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу
Наразі розслідування триває, а поліцейські з’ясовують обставини події та походження зброї.
Нагадаємо
У Фастівському районі Київської області 35-річний чоловік після конфлікту вистрілив у підлогу та вдарив працівника закладу. Його виявили і затримали за місцем проживання.