Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врага
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличия
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видео
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2026

В Хмельницком нетрезвый военный стрелял с балкона многоэтажки - его задержали

В Хмельницком задержали мужчину, который устроил ночную стрельбу из автоматического оружия. Злоумышленник находился в состоянии опьянения и сдался спецназовцам.

В Хмельницком нетрезвый военный стрелял с балкона многоэтажки - его задержали

В Хмельницком полиция расследует ночную стрельбу во дворе многоэтажного дома. По предварительной информации, мужчина открыл огонь с балкона квартиры на девятом этаже и выпустил около 90 патронов из автоматического оружия. Об этом сообщает ГУНП Украины в Хмельницкой области, передает УНН.

Детали

Сообщение о стрельбе во дворе одного из домов по улице Гаевой поступило на спецлинию 102 от местных жителей 7 марта в 22:20. По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял по двору многоэтажки с балкона квартиры на 9 этаже

- говорится в сообщении.

На место происшествия сразу выехало руководство ГУНП в Хмельницкой области, следственно-оперативная группа, спецподразделение КОРД и патрульная полиция. Правоохранители установили, что стрельбу открыл житель одной из квартир. Мужчина является военнослужащим.

Он выпустил из автоматического оружия около 90 патронов. В результате проведения полицейской спецоперации правонарушитель сдался правоохранителям. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса

- говорится в сообщении.

В настоящее время расследование продолжается, а полицейские выясняют обстоятельства происшествия и происхождение оружия.

Напомним

В Фастовском районе Киевской области 35-летний мужчина после конфликта выстрелил в пол и ударил работника заведения. Его обнаружили и задержали по месту жительства.

Алла Киосак

