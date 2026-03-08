В Хмельницком нетрезвый военный стрелял с балкона многоэтажки - его задержали
Киев • УНН
В Хмельницком задержали мужчину, который устроил ночную стрельбу из автоматического оружия. Злоумышленник находился в состоянии опьянения и сдался спецназовцам.
В Хмельницком полиция расследует ночную стрельбу во дворе многоэтажного дома. По предварительной информации, мужчина открыл огонь с балкона квартиры на девятом этаже и выпустил около 90 патронов из автоматического оружия. Об этом сообщает ГУНП Украины в Хмельницкой области, передает УНН.
Детали
Сообщение о стрельбе во дворе одного из домов по улице Гаевой поступило на спецлинию 102 от местных жителей 7 марта в 22:20. По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял по двору многоэтажки с балкона квартиры на 9 этаже
На место происшествия сразу выехало руководство ГУНП в Хмельницкой области, следственно-оперативная группа, спецподразделение КОРД и патрульная полиция. Правоохранители установили, что стрельбу открыл житель одной из квартир. Мужчина является военнослужащим.
Он выпустил из автоматического оружия около 90 патронов. В результате проведения полицейской спецоперации правонарушитель сдался правоохранителям. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса
В настоящее время расследование продолжается, а полицейские выясняют обстоятельства происшествия и происхождение оружия.
