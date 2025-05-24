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Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
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У Києві знову вибухи: росія продовжує атакувати українську столицю

Київ • УНН

 • 7680 перегляди

У Києві знову чутно вибухи через нову хвилю ударних дронів рф. Працює ППО, містян закликають перебувати в укриттях. Раніше ввечері уламки дрона пошкодили авто та будівлю в Голосіївському районі.

У Києві знову вибухи: росія продовжує атакувати українську столицю

У Києві вдруге за ніч чутно вибухи через атаку нової хвилі ударних дронів рф. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера української столиці Віталія Кличка.

У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях!

- йдеться у дописі чиновника. 

Раніше, о 00:04 Віталій Кличко попередив, що понад 20 ворожих БпЛА прямують на Київ з трьох різних напрямків: Броварський, Вишгородський, Бориспільський райони.

Нагадаємо

Увечері 23 травня внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Голосіївському районі пошкоджено чотири автомобілі та вікна будівлі. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

На Київщині чоловік та жінка поранені внаслідок атаки дронів23.05.25, 22:02 • 3226 переглядiв

Віта Зеленецька

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