У Києві знову вибухи: росія продовжує атакувати українську столицю
Київ • УНН
У Києві знову чутно вибухи через нову хвилю ударних дронів рф. Працює ППО, містян закликають перебувати в укриттях. Раніше ввечері уламки дрона пошкодили авто та будівлю в Голосіївському районі.
У Києві вдруге за ніч чутно вибухи через атаку нової хвилі ударних дронів рф. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера української столиці Віталія Кличка.
У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях!
Раніше, о 00:04 Віталій Кличко попередив, що понад 20 ворожих БпЛА прямують на Київ з трьох різних напрямків: Броварський, Вишгородський, Бориспільський райони.
Нагадаємо
Увечері 23 травня внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Голосіївському районі пошкоджено чотири автомобілі та вікна будівлі. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.
На Київщині чоловік та жінка поранені внаслідок атаки дронів23.05.25, 22:02 • 3226 переглядiв