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Вражеские обстрелы Киева: пострадали 11 человек, разрушения в разных районах
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Российский обстрел Хмельницкой области: четверо погибших и пятеро раненых – ОВА

Киев • УНН

 • 1622 просмотра

Ночью 25 мая Хмельницкая область подверглась ракетному обстрелу. Погибли четверо гражданских, пятеро ранены, разрушены дома и повреждена инфраструктура.

Российский обстрел Хмельницкой области: четверо погибших и пятеро раненых – ОВА

В ночь на 25 мая Хмельницкая область подверглась ракетному обстрелу со стороны России. В результате атаки погибли четверо гражданских, пятеро получили ранения. Значительные повреждения получила жилая и социальная инфраструктура. Об этом информирует глава Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня ночью Хмельницкая область была под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые. По предварительной информации, к сожалению, четыре человека погибли. Пятеро людей получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии

- написал чиновник на своей странице в соцсети Facebook.

По словам главы ОВА, во время обстрела было полностью разрушено шесть частных жилых домов. Еще более двадцати домохозяйств получили разную степень повреждений. Также пострадали объекты социальной инфраструктуры – в частности, повреждены окна в одном из учебных заведений и коммунальный транспорт.

Ночная атака на Киевскую область: трое погибших, десять раненых, среди них дети (фото последствий)25.05.25, 04:38 • 5396 просмотров

Вита Зеленецкая

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