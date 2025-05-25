Российский обстрел Хмельницкой области: четверо погибших и пятеро раненых – ОВА
Киев • УНН
Ночью 25 мая Хмельницкая область подверглась ракетному обстрелу. Погибли четверо гражданских, пятеро ранены, разрушены дома и повреждена инфраструктура.
В ночь на 25 мая Хмельницкая область подверглась ракетному обстрелу со стороны России. В результате атаки погибли четверо гражданских, пятеро получили ранения. Значительные повреждения получила жилая и социальная инфраструктура. Об этом информирует глава Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин, передает УНН.
Сегодня ночью Хмельницкая область была под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые. По предварительной информации, к сожалению, четыре человека погибли. Пятеро людей получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии
По словам главы ОВА, во время обстрела было полностью разрушено шесть частных жилых домов. Еще более двадцати домохозяйств получили разную степень повреждений. Также пострадали объекты социальной инфраструктуры – в частности, повреждены окна в одном из учебных заведений и коммунальный транспорт.
Ночная атака на Киевскую область: трое погибших, десять раненых, среди них дети (фото последствий)25.05.25, 04:38 • 5396 просмотров