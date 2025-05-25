Російський обстріл Хмельниччини: четверо загиблих і пʼятеро поранених – ОВА
Київ • УНН
Вночі 25 травня Хмельницька область зазнала ракетного обстрілу. Загинули четверо цивільних, п'ятеро поранені, зруйновано будинки та пошкоджено інфраструктуру.
У ніч на 25 травня Хмельницька область зазнала ракетного обстрілу з боку Росії. Внаслідок атаки загинули четверо цивільних, п’ятеро отримали поранення. Значних пошкоджень зазнала житлова та соціальна інфраструктура. Про це інформує голова Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін, передає УНН.
Сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. За попередньою інформацією, на жаль, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані
За словами очільника ОВА, під час обстрілу було повністю зруйновано шість приватних житлових будинків. Ще понад двадцять домогосподарств зазнали різного ступеня пошкоджень. Також постраждали об’єкти соціальної інфраструктури – зокрема, пошкоджені вікна в одному з навчальних закладів та комунальний транспорт.
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