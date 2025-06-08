Зеленський розповів, про що неодноразово говорив Трампу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного разу у розмові з американським лідером Дональдом Трампом не змінював своєї позиції щодо реальних причин війни та справжнього бажання путіна. Також Зеленський пояснював Трампу, що потрібні сильні гарантії для того, щоб мир справді був тривалим. Про це він сказав Зеленського в інтерв’ю ABC News, передає УНН.

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Зеленський заявив, що якби росія погодилась на припинення вогню операції "Павутина" не було б.

Адже ми захищаємо себе. Припинення вогню - це елемент або крок до миру. Тому нам потрібне припинення вогню. Але ми маємо готувати такі плани. І ми не зупиняємося. Ми маємо готувати такі плани. Тому що ми не знаємо навіть приблизно, що буде завтра. Ми справді не знаємо, чи зупинять вони цю війну. Вони не хочуть. Вони не хочуть зупиняти війну. Ось у чому проблема - сказав Зеленський.

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Зеленський наголосив, що росія не відчуває тиску.

путін хоче повернути собі могутність радянського союзу. Це не можливо, але я не впевнений, що є люди, які спроможні йому це пояснити. І він буде це робити. Я впевнений, щоб це зробити, досягнути його мети йому потрібно цього досягти передусім з Україною. Він не хоче закінчувати війну, а тим паче якщо партнери починають давати слабкі, невпевнені сигнали. Невпевненого тиску, я б сказав. Знаходити з ним компромісні діалоги. Він це відчуває, тобто люди в ньому зацікавлені, тому він не закінчує - пояснив Зеленський.

Також Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа про те, що він відчуває, що путін насправді хоче миру.

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При всій повазі до президента Трампа - це мені здається його особисті думки. Я мав з ним кілька зустрічей й жодного разу я не змінював своєї позиції щодо реальних причин війни й щодо реального бажання путіна. Я не знаю, чи президент (Трамп - ред.) готовий сприймати мою позицію. путін не хоче закінчувати війну. Це не можливо в його голові. Закінчити війну без поразки України - це поразка для нього - сказав Зеленський.

Президент заявив, що у разі сильного тиску рф закінчить війну, питання на який термін. Тому потрібні сильні гарантії безпеки.

Якщо на них буде сильний тиск, то вони закінчать війну. Питання стане на який термін на який вони закінчать. Тоді постане друге питання про яке я теж дуже багато разів говорив Трампу. Це питання гарантій безпеки. Тому що якщо гарантії безпеки будуть слабкі, то це буде пауза. Якщо це сильні гарантії, мир буде тривалий - розповів Зеленський.

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