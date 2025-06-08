Зеленский рассказал, о чем неоднократно говорил Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни разу в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом не менял своей позиции относительно реальных причин войны и подлинного желания путина. Также Зеленский объяснял Трампу, что нужны сильные гарантии для того, чтобы мир действительно был продолжительным. Об этом он сказал Зеленского в интервью ABC News, передает УНН.

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Зеленский заявил, что если бы россия согласилась на прекращение огня, операции "Паутина" не было бы.

Ведь мы защищаем себя. Прекращение огня - это элемент или шаг к миру. Поэтому нам нужно прекращение огня. Но мы должны готовить такие планы. И мы не останавливаемся. Мы должны готовить такие планы. Потому что мы не знаем даже приблизительно, что будет завтра. Мы действительно не знаем, остановят ли они эту войну. Они не хотят. Они не хотят останавливать войну. Вот в чем проблема - сказал Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что россия не чувствует давления.

путин хочет вернуть себе могущество советского союза. Это не возможно, но я не уверен, что есть люди, которые способны ему это объяснить. И он будет это делать. Я уверен, чтобы это сделать, достичь его цели ему нужно этого достичь прежде всего с Украиной. Он не хочет заканчивать войну, а тем более если партнеры начинают давать слабые, неуверенные сигналы. Неуверенного давления, я бы сказал. Находить с ним компромиссные диалоги. Он это чувствует, то есть люди в нем заинтересованы, поэтому он не заканчивает - пояснил Зеленский.

Также Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что он чувствует, что путин действительно хочет мира.

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При всем уважении к президенту Трампу - это мне кажется его личные мнения. Я имел с ним несколько встреч и ни разу я не менял своей позиции относительно реальных причин войны и относительно реального желания путина. Я не знаю, готов ли президент (Трамп - ред.) воспринимать мою позицию. путин не хочет заканчивать войну. Это не возможно в его голове. Закончить войну без поражения Украины - это поражение для него - сказал Зеленский.

Президент заявил, что в случае сильного давления рф закончит войну, вопрос на какой срок.

Если на них будет сильное давление, то они закончат войну. Вопрос станет на какой срок на какой они закончат. Тогда встанет второй вопрос о котором я тоже очень много раз говорил Трампу. Это вопрос гарантий безопасности. Потому что если гарантии безопасности будут слабые, то это будет пауза. Если это сильные гарантии, мир будет длительный - рассказал Зеленский.

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