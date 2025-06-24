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Подготовку к встрече Зеленского с Трампом обсудили с Вашингтоном - ОП

Киев • УНН

 • 2190 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с госсекретарем США Марко Рубио подготовку к встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Стороны также затронули вопросы прекращения огня, обмена пленными и возвращения похищенных детей.

Подготовку к встрече Зеленского с Трампом обсудили с Вашингтоном - ОП

Офис Президента обсудил с Вашингтоном подготовку к предстоящей встрече Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, сообщил руководитель ОП Андрей Ермак по итогам переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника Трампа по нацбезопасности, пишет УНН.

Из Гааги провел содержательный разговор с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по нацбезопасности президента США Марко Рубио. (...) Обсудили подготовку к предстоящей встрече Президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Уделили внимание вопросам структуры встречи, повестке дня и ключевым вопросам для обсуждения

- написал Ермак в Telegram.

"США подтверждают свою неизменную поддержку вопроса прекращения огня", - подчеркнул руководитель ОП.

Отдельно, по словам Ермака, стороны обсудили "гуманитарный трек, обмены пленными, возвращение похищенных россией детей". "Отметил, что прогресса в вопросах возвращения детей, на который мы рассчитывали, пока нет и нужна помощь США", - написал Ермак.

"Обмены пленными и гражданскими сейчас являются ключевым достижением встреч с россиянами в Стамбуле. Но этого недостаточно и это не влияет на завершение войны. россия продолжает срывать мирный процесс", - отметил Ермак.

"Договорились продолжать конструктивную работу", - указал руководитель ОП.

Ермак сообщил также, что поблагодарил Рубио за "продуктивную встречу и разговор в Вашингтоне во время нашего с командой визита и поддержку совместных инициатив".

"Отметил, что Украина поддерживает усилия США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Мы также поддерживаем подход к мирному урегулированию - мир через силу", - указал Ермак.

Зеленский: планы на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге есть24.06.25, 11:36 • 59942 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Офис Президента Украины
Гаага
Вашингтон
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Стамбул
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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