Пентагон приостановил поставки части ракет ПВО и высокоточного оружия Украине

Пентагон приостановил отправку некоторых зенитных ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы американского оружия слишком сократились. Решение было принято еще в начале июня, однако оно вступило в силу только сейчас. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По информации источников, решение принял глава политического управления Пентагона Элбридж Колби. Это произошло после того, как была проведена проверка запасов боеприпасов Пентагона.

В частности, она привела к опасениям, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов сокращается.

Источники сообщили, что первоначальное решение приостановить часть помощи, обещанной при администрации Байдена, было принято в начале июня.

Однако в силу решение вступает только сейчас. В то самое время, когда Украина отражает некоторые из самых мощных российских обстрелов ракетами и дронами по гражданским целям в Киеве и других городах.

Как пишет Politico, Пентагон и Белый дом не ответили на запрос о комментарии.

Напомним

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете.

Издание The Telegraph сообщало 16 июня, что администрация президента Дональда Трампа меняет подход к войне в Украине, и теперь Вашингтон фактически прекращает прямую военную помощь Киеву.

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