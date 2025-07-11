Трамп раскрыл схему поставок оружия Украине через НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет отправлять оружие в Украину через страны НАТО, а альянс заплатит за это оружие "на сто процентов". Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО платит за это оружие, на сто процентов. Мы будем отправлять Patriot в НАТО, а затем НАТО будет распределять их – заявил Трамп во время интервью NBC News.

До этого президент США намекнул, что в Белом доме раздумывают над тем, отправлять ли еще одну систему ПВО Patriot в Украину.

Они хотели бы этого, они просили об этом - они очень редки, ведь много систем было отправлено в Украину. Но они хотели бы, я знаю, что они сделали запрос. Нам придется посмотреть на него. Очень дорогая система – заявил Трамп.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Дональд Трамп анонсировал "важное заявление" по поводу России. Он выразил разочарование отсутствием прогресса в переговорах по войне в Украине.